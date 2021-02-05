5 главных вопросов о сексе, которые вы боитесь задать

Озвучить проблему приравнивается к первому шагу на пути к ее решению. Вот, почему важно говорить о сексе, своих желаниях и о том, что нравится или не нравится.

В нашем новом проекте — подкасте "Сегодня будет секс" — журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова подробно обсуждают вышеупомянутую тему. Мы же коротко ответим на несколько вопросов, которые, вероятно, мучают многих из нас.

Сегодня будет секс / Фото: Сегодня

Секс в порно и обычной жизни – это разное?

Да. Смотреть порно не вредно, а вот переносить его в свою постель уже чревато недоразумениями. Очень часто кто-то из партнеров, посмотрев порно, пытается повторить некоторые позы, думая, что уже только это повысит качество секса. В то же время второму это может быть совершенно неприятно или некомфортно.

Еще один минус порно в том, что на экране мы видим все красивое и идеальное. На деле же как у мужчин, так и у женщин появляется из-за этой картинки очень много комплексов. Следом возникают ссоры, недовольство, которые копятся, и влияют не только на секс, но и на другие сферы жизни.

Как отношения вне постели влияют на секс и наоборот

Ровно как ваши отношения влияют на ваш секс, так же ваш секс влияет на ваши отношения. Если вас не удовлетворяет ваш секс, вы все равно свое неудовлетворение перенесете на жизнь. Если вы с партнером поссорились и не выяснили проблему, во время секса вы не сможете расслабиться, отключить свою голову и будете вспоминать обиды.

Именно потому важно, чтобы за пределами спальни (или в ней) вы и ваш партнер были в гармонии друг с другом. Ну, или хотя бы вовремя решали конфликты, высказывали претензии и находили компромисс. Это обезопасит вас от лишнего стресса.

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Почему важно озвучивать свои желания в сексе

А как иначе партнер узнает о ваших предпочтениях? А как вы узнаете, что нравится партнеру? Порой даже взрослые люди боятся разговаривать на такие пикантные темы, несмотря на многолетний сексуальный опыт.

Обсуждения внесут ясность в ситуацию и принесут только пользу в постели, а, если вспомнить пункт выше – то и в жизни. Плюс, вы перебарываете свой страх озвучить желания и чувствуете себя более уверенно.

Почему не нужно бояться секс-шопов

В современном обществе существует стереотип, что секс-игрушки нужны только извращенцам или тем, у кого все плохо в постели. На самом же деле это не всегда так. Игрушки помогают разнообразить секс, дарят новые ощущения и помогают узнать свое тело (или тело партнера) лучше.

Как начать говорить с партнером о сексе

Начать общаться о сексе можно, послушав подкаст о сексе. Вы можете обсудить то, что услышали, высказаться – согласны или не согласны с озвученным, и так вы поймете, как общаться на интимные темы между собой.

Зачем говорить о сексе и как это делать правильно, о чем обязательно должен знать ваш партнер и как развитие сексуальности влияет на качество жизни в целом — больше слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Ранее мы рассказывали, как сказать партнеру "нет" и не поссориться.