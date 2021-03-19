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Как отстирать красное вино: проверенные лайфхаки

19 марта, 11:35

Ольга Козачок

Не стоит запивать горе из-за испорченной одежды – все поправимо

Бокал рубиновой жидкости пролился на любимую блузку или светлый ковер, и потому праздник объявлен испорченным? Не спешите расстраиваться, лучше поторопитесь поскорее исправить ситуацию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов убрать пятно совершенно бесследно. Читайте в нашей статье лайфхаки, как отстирать следы от красного вина доступными средствами.

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Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Не секрет, что красное вино вывести сложнее, чем белое, тем более если вам повезло пить натуральный напиток, а не порошковый суррогат. В этом случае придется быстренько протрезветь, потому что время работает против вас. Так что застирайте пятно сразу же, как только вы его сделали.

Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Хозяйственное мыло – самый надежный и проверенный способ борьбы со многими пятнами, в том числе винными. Если вы испортили белую вещь, то мыло лучше брать с отбеливающим эффектом. Хорошенько намыльте пятно и оставьте на 5 минут. Затем потрите вещь и тщательно прополощите в воде. При необходимости повторите.

Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Свежее пятно от вина на одежде или ковре щедро посыпьте поваренной солью. Для надежности можете соединить соль с каплей раствора лимонной кислоты и нанести кашицу на запачканное место. Но будьте осторожны, потому что сильная концентрация вещества может оставить свое пятно на ткани. Через 10-15 минут сотрите соль влажной салфеткой.

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Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Способ подойдет, если вино пролилось на ковер. В борьбе с пигментами хорошо использовать кислоты. Но будьте осторожнее, потому что кислота достаточно агрессивная, и есть риск испортить вещь. На загрязнение нанесите уксусную или лимонную кислоту. Через 5-10 минут протрите и замойте мокрой губкой.

Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Еще один народный метод, как избавиться от пятна – обработать его этиловым или нашатырным спиртом. Ненадолго оставьте, а затем хорошенько потрите жесткой губкой и постирайте.

Как отстирать красное вино / Фото: Depositphotos

Для надежности после всех обработок одежду лучше всего простирать обычным способом – в стиральной машине. Поставьте ее на обычный для конкретного типа ткани режим. Можете к порошку добавить сухой пятновыводитель – он усилит его действие. Так вы лучше выполощете все нанесенные средства, сведете на нет шанс того, что пятно со временем вновь проявится.

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