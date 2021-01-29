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Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

29 января, 13:35

Ирина Маслова

И поверьте, новая жизнь хлеба бывает гораздо вкуснее

Так часто бывает, когда не подрассчитаешь с купленным хлебом и лежит он до полного очерствения. И выбросить жалко и на сухари посушить – просто. А что, если подарить хлебу вторую жизнь и превратить уже не пригодную к привычному применению буханку черного или белого в английский пудинг или пирог с яблоками и изюмом, или даже в оригинальный слоеный десерт? Да, подчеркнем еще раз: все рецепты, представленные ниже, основаны не на хлебе с отрубями, сухофруктами и цельнозерновом, а на самом обычном и скромном.

Английский пудинг

Фото: instagram.com/bonitavkusnoo/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Булку или хлеб нарезать ломтиками или порвать руками. Ломтики хлеба перемазать маслом.
  2. Выложить в форму, между кусками хлеба – ягоды, изюм или сухофрукты.
  3. Смешать молоко, яйца, сливки и сахар. Залить и оставить на 20 минут.
  4. Затем выпекать при температуре 160 градусов.
  5. Готовый пудинг присыпать сахарной пудрой, шоколадом, вареньем.

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Запеканка с овощами

Фото: instagram.com/katarjinakoc/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Хлеб нарезать небольшими кусочками. Смешать в миске яйцо, молоко, масло, разрыхлитель и соль. Добавить хлеб и перемешать.
  2. Форму (железную) застелить бумагой для выпечки и выложить "тесто", разровнять и слегка утрамбовать.
  3. Выложить сверху соус и распределить по "коржу".
  4. Сверху выложить овощи, колбасу, оливки, полить томатным соусом и посыпать сыром.
  5. Выпекать при 190 градусах до готовности.

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Хлебный торт

Фото: instagram.com/yevgenia_fox/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Хлеб замочить в молоке, отставить.
  2. Яйца и сахар, растопленное масло слегка взбить. Добавить ванилин, корицу, какао, разрыхлитель, орехи и перемешать.
  3. Хлеб отжать и измельчить вилкой или блендером. Добавить к шоколадной массе.
  4. Тесто вылить в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
  5. Сверху посыпать сахаром для образования хрустящей корочки. Выпекать примерно 40 мин при температуре 180 градусов.


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Пирог с яблоками и изюмом

Фото: instagram.com/a7elya/

Ингредиенты

Для начинки⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Способ приготовления⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  1. Хлеб порезать кубиками (примерно 1х1 см). Половину выложить в форму на пергамент, смазанный сливочным маслом и полить половиной от такой смеси: яйца + молоко + 50 г сахара.⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Яблоки натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и ванилином, добавить корицу. Выложить на хлеб. Посыпать изюмом.⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  3. ⁣⁣Вторую часть хлеба смешать с оставшейся смесью и выложить сверху, хорошо придавить. Сверху полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке при 180 градусах (около 40 минут).⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  4. ⁣⁣Украсить сахарной пудрой.

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Слоеный десерт

Фото: instagram.com/prostodesert/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В сковороде растопить сливочное масло, выложить сухари, посыпать сахаром и корицей.
  2. Подогреть на среднем огне, пока сахар полностью не растает, 8-10 минут. Остудить смесь.
  3. Взбить сливки с ванильным сахаром.
  4. В стакан выложите слоями обжаренные сухари, взбитые сливки и ягодное пюре. Повторите слои.
  5. Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа или на ночь

Здесь собраны рецепты всемирно известных и невероятно вкусных пирогов.

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