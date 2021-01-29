Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

Так часто бывает, когда не подрассчитаешь с купленным хлебом и лежит он до полного очерствения. И выбросить жалко и на сухари посушить – просто. А что, если подарить хлебу вторую жизнь и превратить уже не пригодную к привычному применению буханку черного или белого в английский пудинг или пирог с яблоками и изюмом, или даже в оригинальный слоеный десерт? Да, подчеркнем еще раз: все рецепты, представленные ниже, основаны не на хлебе с отрубями, сухофруктами и цельнозерновом, а на самом обычном и скромном.
Английский пудинг
Ингредиенты
- 300 г – черствый белый хлеб и булка
- 50 г – сливочное масло
- 250 г – молоко
- 250 г – сливки
- 2 шт. – яйца
- 100-150 г – сахар
- ягоды, изюм, сухофрукты – по вкусу
Способ приготовления
- Булку или хлеб нарезать ломтиками или порвать руками. Ломтики хлеба перемазать маслом.
- Выложить в форму, между кусками хлеба – ягоды, изюм или сухофрукты.
- Смешать молоко, яйца, сливки и сахар. Залить и оставить на 20 минут.
- Затем выпекать при температуре 160 градусов.
- Готовый пудинг присыпать сахарной пудрой, шоколадом, вареньем.
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Запеканка с овощами
Ингредиенты
- 0,5 – буханки черствого хлеба
- 1 шт. – яйцо
- 1 ст. – молоко
- 2 ст. л – растительное масло
- 1 ч. л – разрыхлитель
- 0,5 ч. л – соль
- 3 ст. л – томатный соус
- по 1 шт. – помидор, перец
- оливки, колбаса – по вкусу
- 70 г – сыр
Способ приготовления
- Хлеб нарезать небольшими кусочками. Смешать в миске яйцо, молоко, масло, разрыхлитель и соль. Добавить хлеб и перемешать.
- Форму (железную) застелить бумагой для выпечки и выложить "тесто", разровнять и слегка утрамбовать.
- Выложить сверху соус и распределить по "коржу".
- Сверху выложить овощи, колбасу, оливки, полить томатным соусом и посыпать сыром.
- Выпекать при 190 градусах до готовности.
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Хлебный торт
Ингредиенты
- 250 г – черствый хлеб
- 2 шт. – яйца
- 150 г – сахар
- 80 г – сливочное масло
- 500 мл – молоко
- 70 г – какао
- 100 г – орехи
- ванилин, корица
- 1 пакетик – разрыхлитель
Способ приготовления
- Хлеб замочить в молоке, отставить.
- Яйца и сахар, растопленное масло слегка взбить. Добавить ванилин, корицу, какао, разрыхлитель, орехи и перемешать.
- Хлеб отжать и измельчить вилкой или блендером. Добавить к шоколадной массе.
- Тесто вылить в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
- Сверху посыпать сахаром для образования хрустящей корочки. Выпекать примерно 40 мин при температуре 180 градусов.
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Пирог с яблоками и изюмом
Ингредиенты
- половина черствого хлеба⠀⠀
- 3 шт. – яйца ⠀⠀
- 1,5 ст. – молока ⠀⠀
- 50 г – сахара ⠀⠀
Для начинки⠀⠀
- 2 шт. – крупных яблока⠀⠀
- 100 г – сахара ⠀
- ванилин ⠀⠀
- 0,5 ч. л – корицы ⠀⠀
- по 50 г – изюма и сливочного масла⠀⠀
Способ приготовления⠀⠀
- Хлеб порезать кубиками (примерно 1х1 см). Половину выложить в форму на пергамент, смазанный сливочным маслом и полить половиной от такой смеси: яйца + молоко + 50 г сахара.⠀⠀
- Яблоки натереть на мелкой терке, перемешать с сахаром и ванилином, добавить корицу. Выложить на хлеб. Посыпать изюмом.⠀⠀
- Вторую часть хлеба смешать с оставшейся смесью и выложить сверху, хорошо придавить. Сверху полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке при 180 градусах (около 40 минут).⠀⠀
- Украсить сахарной пудрой.
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Слоеный десерт
Ингредиенты
- 400 г – крошек из черствого ржаного хлеба
- 2 ст. л – сливочного масла
- 2 ст. л – сахара
- 1 ч. л – корицы
- 250 мл – сливок жирностью не менее 30%
- 8-10 ст. л – кислых ягод
Способ приготовления
- В сковороде растопить сливочное масло, выложить сухари, посыпать сахаром и корицей.
- Подогреть на среднем огне, пока сахар полностью не растает, 8-10 минут. Остудить смесь.
- Взбить сливки с ванильным сахаром.
- В стакан выложите слоями обжаренные сухари, взбитые сливки и ягодное пюре. Повторите слои.
- Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа или на ночь
Здесь собраны рецепты всемирно известных и невероятно вкусных пирогов.
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