Как пережить онлайн-обучение своего ребенка и не сойти с ума

С понедельника в украинских школах началось дистанционное обучение. А это значит, что у родителей новый вызов, ведь далеко не все дети понимают, что такое дисциплина, расписание и ответственность за выученный материал.

Мы собрали для вас 5 пунктов, которые сработают. Следуя им, вы точно сможете пережить дистанционку и не сойти с ума.

1. Спокойствие, только спокойствие, родители!

Не пытайтесь заменить своему ребенку учителя в полной мере и не пытайтесь выполнить все задания, которые присылают из школы. Трезво оценивайте свои силы и выделяйте главное.

К тому же, если постоянно злиться, нервничать, возмущаться и жаловаться, то долго вы так не протянете! А успокаивать нервы вечером вином чревато алкоголизмом, лучше не нервничать изначально!

2. Позовите сюда тайм-менеджера! Почему так важно создать ребенку четкий график?

После праздников, когда все дома, много веселья, подарков, игрушек и еды, очень сложно вернуться в рабочий ритм. Ну вы и так это знаете! Так вот дети не сильно отличаются в этом вопросе. Вам нужно создать для них четкий график с временными промежутками, когда они будут учиться, играть, есть и отдыхать.

Это поможет и вам, и ребенку не находиться в постоянном процессе обучения, а соответственно и стрессе, чего уж там. Он поможет вам понимать, когда можно будет выдохнуть и заняться своими делами.

3. Пробудите в себе планировщика и разделите квартиру на зоны. Что это даст?

Если ребенок постоянно будет учиться, играть и отдыхать в одном месте, тогда вы очень быстро сойдете сума от постоянного напряга от ребенка. Вспомните жесткий карантин в марте 2020 года, когда даже с квартиры выходить нельзя было. Как тогда было непросто!

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Не запирайте ребенка в своей комнате на целый день, даже если вам это дает возможность гулять по всей остальной квартире. Очень скоро ему все наскучит и он не будет концентрироваться на учебе, а будет тайком играть в какие-то игрушки. А вы, вместо спокойного хождения по квартире, будете стоять над ним и учебниками, подгоняя.

Ну и про какое настроение может идти речь?

4. Используйте карантин на полную и развлекитесь. Ага, да, как именно?

Карантин и дистанционное обучение вынуждает многих родителей прерывать свой рабочий процесс, чтобы находится дома, ведь ребенка не на кого оставить. В итоге – нет работы или работать приходится параллельно с дистанционным обучением ребенка, постоянное нахождение дома, странные домашние задания и ой, все, нервы на пределе!

Но постарайтесь воспринять это время, как возможность сделать с ребенком то, что вы давно хотели, но все времени не было. Готовьте вместе, убирайте, найдите хобби, которое будет интересно вам двоим, переодевайтесь, стройте халабуды. Позитив всегда можно найти, главное – не пускайтесь в негатив, ведь это проще простого.

5. Почему стать учительницей для своего ребенка – плохая идея?

Вы пытаетесь понять суть задачи, чего уж там – всех задач, которые задают вашему ребенку, хотите сделать все в лучшем виде и максимально выкладываетесь, поясняя какую-то тему. В результате вы чувствуете себя выжатым лимоном, злитесь и потом еще и вываливаете весь негатив на родных и ребенка (а кто, если не они, должны вас выслушать?).

Кому это надо? Никому! Вы – не учительница, вы – родитель, который должен любить и помогать своему ребенку, а учить – это задача учителей. Расслабьтесь и отпразднуйте потом возвращение ребенка в школу офлайн здоровой нервной системой и бокальчиком красного сухого.

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