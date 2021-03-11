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Как почистить рыбу просто и быстро, чтобы чешуя не разлеталась: 3 лайфхака

11 марта, 21:16

Ольга Козачок

ТОП-3 замечательных советов, как остаться чистыми после чистки рыбы на кухне

Иногда так хочется полакомиться рыбкой, но при этом совсем не охота чувствовать себя русалкой в рыбной чешуе. Мы поделимся с вами полезным лайфхаком, как почистить рыбу просто, быстро, легко, а главное – чисто для себя и окружающего пространства.

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Лайфхак 1. Как быстро чистить рыбу от чешуи

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Лайфхак 2. Как чистить рыбу прямо в воде

Лайфхак 3. Как необычно почистить рыбу совершенно без чешуи

Смотрите видеорецепт рыбы в сливочно-имбирном соусе:

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Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный киш с рыбой: рецепт телеведущей Анны Пановой.

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