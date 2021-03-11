Как почистить рыбу просто и быстро, чтобы чешуя не разлеталась: 3 лайфхака

ТОП-3 замечательных советов, как остаться чистыми после чистки рыбы на кухне

Иногда так хочется полакомиться рыбкой, но при этом совсем не охота чувствовать себя русалкой в рыбной чешуе. Мы поделимся с вами полезным лайфхаком, как почистить рыбу просто, быстро, легко, а главное – чисто для себя и окружающего пространства.

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Лайфхак 1. Как быстро чистить рыбу от чешуи

Рыбу нужно поместить в кухонную мойку и ошпарить кипятком. Важно не передержать ее в воде, чтобы вместе с чешуей не слезла шкура.

Стол застелите несколькими слоями бумаги – так рыба не будет скользить.

Проведите ножом или рыбочисткой по ошпаренной тушке со стороны хвоста к голове против роста чешуи.

Рыбные чешуйки легко снимутся, не разлетаясь при этом по всей кухне.

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Лайфхак 2. Как чистить рыбу прямо в воде

Часто рыбная чешуя разлетается из-за того, что она уже успела подсохнуть. В этом случае нож ходит по ней с трудом, и требуются большие усилия, чтобы очистить рыбу. А все вокруг покрывается слоем чешуек.

Намочите рыбу или же ненадолго окуните ее в миску с водой.

Если рыба не слишком большая, не вынимайте ее из воды, а проводите те же манипуляции при помощи ножа или рыбочистки, что и на сухой поверхности.

Начинайте с хвоста, и чешуя сплошным слоем слезет с рыбы с одной и с другой стороны, при этом не разлетаясь по сторонам, а оставаясь в той же миске.

Лайфхак 3. Как необычно почистить рыбу совершенно без чешуи

С крупной рыбой семейства карповых можно поступить по-другому. Ее можно не чистить в прямом понимании слова, а срезать чешую сплошным пластом.

Для этого понадобится острый нож (желательно филейный), который аккуратно вводится со стороны хвоста между шкуркой и рыбьей "броней".

При помощи все того же ножа аккуратно отслаивайте пласт рыбной чешуи, не отрезая его сразу же по краям – так легче натянуть и снять больший пласт.

При этом самое вкусное в рыбе – это шкура – остается на месте. Метод долгий, требующий аккуратности, зато кухня остается в идеальном порядке.

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