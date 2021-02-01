Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

От задумки до реализации украшения у ювелира могут пойти месяцы, а могут и годы

Профессия ювелира – одна из древнейших в мире, старейшие украшения насчитывают 5 тысяч лет. Что это за профессия, как создают украшения и как за ними нужно ухаживать, рассказала телеведущая Юлия Галушка в шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24". А один из самых известных экспертов страны Игорь Лобортас в студии открыл секреты драгоценных камней.

Какая она, профессия ювелира?

Владелец ювелирного салона Игорь Лобортас говорит, что профессия ювелира достаточно кропотливая, непростая, а точность выполнения порой настолько сложная, что ювелиры близки к "левшам, которые работают между ударами сердца", ведь все должно быть деликатно.

По словам ювелира с 20-летним стажем Максима, для его профессии важно иметь навыки стоматолога, слесаря, коваля. Кроме того, важно также иметь навыки психолога, ведь общаться с заказчиками порой даже сложнее, чем изготовлять украшения.

Люди начали активнее скупать драгоценности / Фото: Depositphotos

От задумки до реализации украшения могут пойти месяцы, а могут и годы. К примеру, опытному мастеру на изготовление классического обручального кольца может понадобиться около 30 минут.

Игорь Лобортас говорит, что драгоценные камни можно разделить на 4 ювелирные группы:

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1 группа – бриллиант;

2 группа – рубин;

3 группа – изумруд;

4 группа – сапфир.

Почему вырос спрос на драгоценности

Примечательно, что компании, которые занимаются добычей алмазов, говорят о возобновлении спроса на драгоценности после предыдущего обвала, передает Bloomberg. Теперь вместо недоступных развлечений или путешествий, люди снова начали больше покупать бриллианты. И это при том, что за последние 5 лет спрос на драгоценные камни в мире держался примерно на одном уровне.

Как правильно чистить украшения

Чтобы украшения радовали вас долго, за ними необходимо правильно ухаживать. Уже через несколько месяцев после покупки необходимо будет почистить поверхность изделия. Это касается как золотых, так и серебряных украшений. Очистить их дома довольно просто – понадобится обычный мыльный раствор и зубная щетка, которой легко нужно чистить изделия, не прикладывая слишком больших усилий.

Также украшение можно самостоятельно отполировать с помощью фланелевой ткани со специальным раствором для полирования.

Какие еще есть методы для ухода за украшениями – смотрите подробнее в сюжете:

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