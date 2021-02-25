Как подобрать хороший подарок для девушки

Очень часто, когда приближается день рождения девушки или другая памятная дата, мужчины не знают, какой подарок выбрать. Однако есть несколько беспроигрышных вариантов, которые точно понравятся любой представительнице прекрасного пола. Главное – не забыть подарить красивый букет цветов. Девушки обожают красивые цветочные композиции, а если их подарит любимый человек, такой подарок приятен вдвойне.

Какие цветы лучше выбрать

У цветов есть множество скрытых символов, поэтому перед заказом букета цветов ознакомьтесь со значением подарка.

Роза – наверное, самый популярный выбор из-за своей универсальности и красоты. Символизм букета роз меняется в зависимости от выбранного цвета. Букет из красных роз – отличный выбор для цветов любимой (flowers.ua/ru/tsvety-lyubimoy), а вот 9 кремовых роз можно смело дарить коллеге или хорошей подруге.

Тюльпаны – символизируют собой начало весны, хорошее настроение и тепло. Красные тюльпаны подойдут для свидания, белые лучше дарить детям или юным девушкам, а желтые и оранжевые цветы прекрасно смотрятся в различных композициях, например, с ирисом.

Орхидеи – в Китае эти нежные цветы символизируют совершенство и спокойствие. Букет белых орхидей подчеркнет восхищение дамой.

Гвоздики – у этого цветка богатая история. Их преподносили солдатам армии Наполеона, в большинстве стран Европы считается, что они символизируют верность, любовь и честь. Девушкам лучше всего дарить гвоздики пастельных цветов. Букет смотрится очень красиво и необычно.

Ирисы – с давних времен символизируют чистоту, платоническую любовь и божественность. Согласно легенде, знаменитый целитель Гиппократ назвал цветок в честь богини Ириды, которая сходила на землю по радуге. Слово "ирис" в переводе с древнегреческого означает "радуга". Ирисы отлично сочетаются с тюльпанами, такой букет лучше всего подойдет девушкам.

Заказывая букет, не стоит забывать о подарках. Цветочной композиции пойдут только на пользу несколько дополнений.

Сколько цветов должно быть в букете

Насколько пышным окажется букет, решать только вам. Желательно помнить о правиле "нечетного" букета и не дарить искусственные цветы. Пышность букета имеет определенный символизм:

Один бутон – подойдет для первого свидания, как ни к чему не обязывающий подарок.

Три цветка – ваши отношения уже развиваются и небольшая композиция вполне подойдет как знак внимания.

Пять цветов – один из самых распространенных вариантов, пять роз или тюльпанов показывают симпатию и мужскую преданность.

Семь, девять, одиннадцать и т.д – пышные букеты обычно показывают глубокие чувства и готовность к серьезным отношениям. Не стоит забывать, что в особо пышных букетах правило нечетного количества не действует, поэтому букет из 300 роз не считается плохой приметой или нарушением этикета.

Какие подарки к букету выбрать

Чтобы ваш букет точно запомнился, в дополнение к нему можно заказать приятные подарки. Например, воздушные шарики, мягкие игрушки (flowers.ua/ru/myagkie-igrushki) или фруктовую корзинку. На день рождения букет из роз для любимой можно дополнить красивыми воздушными шарами и коробкой конфет. Такой подарок подойдет любой девушке и точно будет принят благосклонно. Чтобы сердце девушки точно оттаяло, дополните цветочную композицию плюшевым мишкой или добавьте романтичное послание. Какая девушка откажется от сладостей, особенно в праздничный день. Торты, конфеты и фруктовые корзинки будут органично смотреться вместе с букетом, особенно на день рождения или 8 Марта.

Где заказать подарок

При выборе букета очень важно, чтобы он был свежий, пышный и, конечно же, подарен вовремя. О цветах лучше позаботиться заранее, так как нужного букета может не оказаться рядом или вы не успеете купить красивую композицию вовремя. Лучше всего оформить предзаказ в интернет-магазине, чтобы в последний момент не оказаться без букета. Популярные сервисы предоставляют широкий выбор товаров на любой вкус. Вместо того, чтобы в последнюю минуту выбирать оставшиеся букеты на цветочном рынке, можно заранее заказать доставку. При помощи приложения Flowers.ua для смартфона можно оформить заказ в два клика из любой точки города.

Какой бы букет вы ни заказали девушке, не забывайте о том, что важно прежде всего внимание. Позаботьтесь о выборе подарка, подумайте о том, какой букет ей понравится больше всего. Выбирайте подарок тщательно и результат не заставит себя ждать.