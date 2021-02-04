Как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье (фото)

Две подруги, Дениз Мерседес и Мария Кастельянос, позируют в одинаковых платьях, блузках, купальниках, нижнем белье и других предметах гардероба, чтобы продемонстрировать, что одни и те же наряды могут одинаково хорошо выглядеть в любом размере.
Дениз – модель родом из Доминиканской Республики, но выросла она в американском Нью-Джерси. Благодаря сотрудничеству с брендами ей удалось пробиться в модельную индустрию, и сейчас она позирует для разных фирм.
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Вместе со своей подругой Марией девушки начали кампанию #stylenotsize (Стиль, а не размер).
Посмотрите, что они публикуют у себя в Instagram.
В пижаме
В купальнике
В стиле спасателей Малибу
В халате
Повседневная одежда
На прогулке
На торжественное событие
Облегающее платье
Вечерний наряд
В нижнем белье
Ранее мы рассказывали о 31-летней модели Шейле Фонг из Флориды (США), которая прославилась в Сети благодаря своим пышным формам.
Смотрите видео: как женщине с параметрами, которые далеки от модельных, удалось полюбить себя
Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.
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