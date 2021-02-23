Как полюбить себя и свое тело: шесть проверенных способов

Как избавиться от лишних килограммов, как похудеть, как стать стройнее – таких запросов больше с каждым днем. Особенно с приближением весны. Но, чтобы быть довольным своим телом и полюбить его, важно не просто худеть, а разобраться с отравляющими мыслями в вашей голове, говорит психолог Марина Журбенко. И называет способы, как женщине полюбить себя и свое тело.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко / Фото: пресс-служба

Что лежит в основе нелюбви своего тела?

В основе всего этого лежит страх. Именно страх и тревога быть непринятой, нелюбимой, неудовлетворенной. Но мы почему-то не боимся потерять здоровье, хотя это главный ценный ресурс, который обеспечивает нам возможности удовлетворения всех последующих потребностей.

Уйти от боли и получить удовольствие – все, к чему инстинктивно стремится каждый из нас. Поэтому важно найти максимально заботливый формат поддержки самого себя.

Сейчас фокус внимания уходит от жестких стандартов в сторону натуральности и индивидуальности, что не может не радовать. И именно на этом и нужно сосредоточиться, не позволяя себе разрушаться, глядя на женщин модельной внешности.

Как полюбить себя и свое тело: 6 важных шагов

1. Прекратите себя сравнивать

Тело модели Эшли Грэм после родов / Фото: instagram.com/ashleygraham

Это дорога, ведущая в психоз. Акцентом и целью должны быть вы и ваша индивидуальность. Хотите ее совершенствовать – пожалуйста! Но каждый день боритесь не от соблазна съесть сладкое, а от соблазна сравнить себя с кем-то.

2. Прекратите заниматься самокритикой

Ваш внутренний Критикующий Родитель всегда на страже порядка и для него – вы всегда недостаточно хороши, красивы, привлекательны и так далее. Избавьтесь от него. Каждый день, глядя в зеркало, говорите себе слова любви. Вы и очнуться не успеете, как это войдет в привычку, а, впоследствии, сформирует устойчивое убеждение, что и так является правдой.

3. Правильно формируйте свое окружение

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Не обсуждайте свою фигуру ни с кем, кто может дать вам неосторожное, бестактное и ранящее замечание. Это увеличит внутреннее недовольство, а вы снова провалитесь в свою тревогу.

4. Говорите себе комплименты

Хвалите себя, просите окружающих говорить вам комплименты, принимайте их и давайте их. Взаимообмен приятными словами поддержки и признания – всегда вдохновляет нас на любовь к себе.

5. Будьте благодарны себе и своему телу

Будьте благодарны себе и своему телу / Фото: stocksnap.io

Благодарите свое тело за то, что оно дает вам возможность быть в этом мире, ощущать и наслаждаться запахами, вкусами, музыкой, испытывать визуальные, тактильные и чувственные наслаждения. Это то, что поможет вам сформировать уважение к своему телу, как к сокровищу, которое необходимо беречь.

6. Заботьтесь не о количестве еды, а о ее качестве

Вместо того, чтобы без конца считать калории, научитесь оценивать следующее: достаточно ли ваше питание натуральное, разнообразное, вкусное, чтобы стимулировать ваше тело и мозг для нормальной жизни? Экспериментируйте с новыми вкусами, они могут стать одним из инструментов получения новых интересных ощущений.

И помните, чем больше вы будете инвестировать в себя положительного и позитивного – тем большую прибыль получите в итоге.

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