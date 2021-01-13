"Вы – не пряник": как пережить родителям дистанционку детей — советы психолога

В Украине с 11 января ввели новый локдаун, а это значит, что ученики школ снова переходят на дистанционное образование. Но в большинстве случаев такое образование предполагает и физическое участие родителей. Они должны либо сделать паузу в работе, либо совмещать работу на дому с обучением на дому, что является очень нелегкой задачей. Как родителям организовать ребенка на удаленном обучении и при этом не сойти с ума, рассказала психолог Татьяна Ловчинская.

Психолог Татьяна Ловчинская / Фото: пресс-служба

1. Как график дня связан с безопасностью и зачем он нужен ребенку?

Одной из важных потребностей, как у взрослых, так и у детей, есть потребность в безопасности. Четко организованный день дает ребенку это самое чувство безопасности и стабильности. А также приучает и показывает, как можно распределять и планировать свое время. И конечно же, планируя график, не забудьте выделить время, как для учебы, так и для игр, близкого общения с ребенком и прогулок на свежем воздухе.

Как правильно организовать день ребенка на карантине / Фото: Pixabay

2. Всему свое место. Как правильно организовать пространство дома?

Выстраивание личных границ и рамок чрезвычайно важно для детей. А организация пространства в доме как нельзя лучше это наглядно демонстрирует. Подготовьте место для учебы, чтобы ребенок четко знал, что в этой зоне нужно настроится на продуктивный лад и заниматься учебой, а отдельно есть пространство для игр. В данном случае, своеобразная привязка к местам поможет придерживаться порядка.

Как правильно организовать пространство дома на карантине / Фото: Pixabay

3. Вы не одни такие. Зачем нужна группа или сообщество для родителей?

Разделяя с кем-то свои тревоги и переживания можно уменьшить силу влияния негативных факторов. Родители могут инициировать создание общего чата, где по взаимному согласию можно будет обмениваться опытом, выражать свои чувства, а также помогать друг другу. Ведь у кого-то из учеников, например, может не быть необходимых технических возможностей или доступа к интернету, а помогая другим, мы сами становимся внутренне более наполненными.

Зачем нужна группа или сообщество для родителей / Фото: Akket

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4. Интерактивные элементы и игры. Как разнообразить учебу?

Нарисуйте на большом ватмане план учебы, чтобы ребенок мог отмечать выполненные задания и наглядно видеть свой прогресс. Можете даже начислять очки, как в игре, например, набрал 30 очков и выиграл приз (новую книгу).

Подберите занимательные и полезные видео на онлайн-платформах, чтобы можно было занять ребенка на какое-то время с пользой.

Попросите объяснить вам пройденный материал или запишите на видео выученный стих, чтобы порадовать бабушек-дедушек.

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

5. Вы – не пряник. Почему важно избавиться от желания быть идеальными?

Сейчас мы живем в мире, где блогеры и публичные люди выставляют напоказ свою жизнь. И оказывается, что кто-то успевает с идеальной укладкой и свежим маникюром испечь пирог, отвести детей на индивидуальные уроки музыки и иностранного языка, а вечером устроить романтический ужин с мужем. Все понимают, что это лишь картинка, но установка "будь совершенным" предательски закладывается в подсознание.

Как помочь родителям организовать ребенка на дистанционке / Фото: Depositphotos

Поэтому просто позвольте себе быть собой и делать ошибки. Помните, бывают плохие дни, можно испытать поражение и дать себе время прожить это состояние. Ведь завтра будет новый день и новый шанс начать все заново, но с большим опытом.

Чем опасна дистанционка – смотрите видео:

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