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Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 марта, 17:04

Ольга Козачок

Чтобы лук долго оставался свежим, нужно знать основные правила его хранения

Лук желательно хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. А если температура или влажность слишком высоки, они могут начать прорастать или гнить.

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Как хранить лук надежно и долго: лайфхаки

Как хранить разные виды лука

Как хранить лук: лайфхаки / Фото: Depositphotos

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Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить чеснок.

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Источник: Сегодня

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