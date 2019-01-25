Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Чтобы лук долго оставался свежим, нужно знать основные правила его хранения

Лук желательно хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. А если температура или влажность слишком высоки, они могут начать прорастать или гнить.

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Как хранить лук надежно и долго: лайфхаки

Лайфхак 1. Оптимальным является хранение лука при температуре 4–10 ºC. При этих условиях луковицы лучше всего сохраняют свои свойства.

Оптимальным является хранение лука при температуре 4–10 ºC. При этих условиях луковицы лучше всего сохраняют свои свойства. Лайфхак 2. Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки.

Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки. Лайфхак 3. Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха.

Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха. Лайфхак 4. Кроме этого, темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности.

Кроме этого, темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности. Лайфхак 5. Не стоит хранить целый лук в холодильнике, поскольку он легко впитывает влагу. Это может привести к тому, что он станет мягким и быстрее испортится.

Как хранить разные виды лука

Как хранить лук: лайфхаки / Фото: Depositphotos Реклама

Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются:

Очищенный целый лук нужно положить в воздухонепроницаемый контейнер и хранить при температуре 4 ºС не больше 10-14 дней.

Нарезанный лук можно завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник или заморозить.

Приготовленный лук (жареный, вареный, запеченный) будет храниться в герметичном контейнере 3-5 дней.

Маринованный лук будет оставаться свежим около 6 месяцев. Чтобы замариновать лук, поместите очищенный лук в стеклянную или керамическую банку, наполненную уксусом и смесью соли, сахара и специй.

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