Что съесть, чтобы согреться: разбираемся с питанием в холодную погоду

Холод и голод – для многих слова-синонимы. Именно зимой, когда на улице минусовая температура, хочется есть. И делать это бесконечно. В результате таких согреваний с помощью еды мы получаем лишние килограммы, от которых нужно избавляться. А зимой важно, чтобы ваша еда была теплой и имела минимум 3 разных вкуса: от солоноватого до перченого. Почему зимой хочется есть, почему невозможно угомонить чувство голода и как правильно питаться в холода – расскажет нутрициолог Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Самое главное – это то, что вся ваша еда в зимнее время должна быть теплой. Если фрукты и овощи, то комнатной температуры. Нужно включить в рацион как можно больше овощей. Если вы считаете, что зимой нормальных овощей практически нет, то это не так. Обратите внимание на капусту (брюссельскую), всевозможные корнеплоды, авокадо. Опять же бобовые – прекрасный источник растительного белка и витамина В. Фасоль, нут, чечевица прекрасно насыщают. Важно – бобовые должны быть, только в случае если они хорошо переносятся вашим организмом", – говорит Яна Легеза.

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Что еще необходимо есть зимой?

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Рыба

В холодное время года мы страдаем от недостатка витамина D. А отсюда – что наш организм не получает дофамин, гормон радости. Мы реагируем на это очень плохо: у нас мало мотивации к действиям, постоянная усталость, отсутствие энергии. А отсюда – переедание.

Смузи

Всего пару минут вашего времени – и вы получите смузи, который богат антиоксидантами и сложными углеводами. Они успокоят чувство голода и насытят витаминами. Прекрасный рецепт фруктового смузи – замороженные ягоды плюс банан. Если йогурт, то натуральный, и его можно употреблять вместе с семенами.

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Какао

О способности какао повышать настроение известно всем. А еще в какао содержатся антиоксиданты, которые способствуют улучшению липидного состава крови и оздоровлению кровеносных сосудов. После чашки какао, приготовленного на воде с минимальным добавлением молока или сливок, вы почувствуете насыщение и не будете тянуться к сладкому.

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Специи

Специи обладают антибактериальным действием / Фото: freepik.com Реклама

Каждое блюдо, а особенно зимой, должно содержать как можно больше разных специй. Желательно, чтобы 5 разных вкусов присутствовали при каждом приеме пищи. Если 5 вариантов придерживаться сложно, то хоты бы 2-3 разных вкуса должно быть. Соленый, сладковатый, чуть перченый и так далее. Хороши кардамон, куркума, мускатный орех успокаивают нервную систему. Меньше нервничаете – меньше тянетесь к еде.

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Меню в холодное время года

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Завтрак

Обязательно завтракайте сложными углеводами и животным белком. Это может быть цельнозерновой тост с рыбой или авокадо, яйца, каша с кусочками фруктов.

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Обед

Должен быть обязательным и полноценным, то есть включать в себя первое и второе. Например, суп и отварное мясо/рыба с овощами на гарнир. Постарайтесь готовить на обед крем-суп – это полезно и согреет в холодное время года.

Перекус

Можно съесть фрукт, немного орехов если обед был плотным.

Ужин

Его нужно всегда делать более белковым. Если вы контролируете свой вес или хотите похудеть, то это может быть белок (нежирное мясо) с овощным салатом. От супа на ужин лучше отказаться. Вы им не наедитесь и начнете тянуться к холодильнику.

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