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Как приготовить горячий шоколад не хуже, чем в модных кафе: 3 рецепта

25 марта, 16:16

Ирина Маслова

Этот напиток прекрасно дополняют мята, апельсиновый сок и перец чили

Модные и красивые напитки, в нашем случае горячий шоколад, можно не покупать в кафе, а сделать дома. Плюс – вы знаете, из чего он будет приготовлен и украсите по своему вкусу. Эксперты советуют готовить этот напиток на основе темного шоколада, он все-таки полезнее молочного. 3 оригинальных рецепта горячего шоколада найдете ниже.

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Горячий шоколад с ромом и перцем чили

Фото: instagram.com/giulianovars_tmn/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить в стружку несколько долек шоколада. Остальную часть шоколада разделить на дольки.
  2. Хорошо измельчить сушеный перец чили до порошка, удалить семена из ванильного стручка.
  3. Добавить в кастрюлю молоко, семена и ванильный стручок и довести до кипения.
  4. Дать остыть и добавить кусочки шоколада.
  5. Добавить другие специи и соль, а затем – порошок перца чили и ром по вкусу. Хорошо перемешать и удалить ванильный стручок.
  6. Разогреть и разлить по чашкам, добавить взбитые сливки.
  7. Украсить порошком перца чили и шоколадной стружки.

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Мятный горячий шоколад

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Фото: instagram.com/_marie.and.me_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. На слабом огне подогреть в сотейнике молоко и сливки.
  2. Добавить леденцы, шоколад, какао и корицу.
  3. Помешивать смесь на слабом огне, пока какао и шоколад не растворятся.

Горячий шоколад с апельсиновым соком

Фото: instagram.com/digusta_tor/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шоколад измельчить и сложить в глубокую миску.
  2. В сотейнике соединить какао, молоко, сливки, сахар, корицу и цедру с апельсиновым соком. Нагреть на медленном огне. До кипения не доводить.
  3. Горячей смесью через сито залить порубленный шоколад и тщательно перемешать, пока шоколад не растворится.
  4. Украсить взбитыми сливками и цедрой апельсина.

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