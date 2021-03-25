Как приготовить горячий шоколад не хуже, чем в модных кафе: 3 рецепта

Этот напиток прекрасно дополняют мята, апельсиновый сок и перец чили

Модные и красивые напитки, в нашем случае горячий шоколад, можно не покупать в кафе, а сделать дома. Плюс – вы знаете, из чего он будет приготовлен и украсите по своему вкусу. Эксперты советуют готовить этот напиток на основе темного шоколада, он все-таки полезнее молочного. 3 оригинальных рецепта горячего шоколада найдете ниже.

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Горячий шоколад с ромом и перцем чили

Фото: instagram.com/giulianovars_tmn/

Ингредиенты

100 г – темного шоколада (70% какао)

600 мл – молока

1 шт. – ванильный стручок

1 щепотка соли

2 щепотки душистого перца, имбиря и порошка корицы

1-2 ст. л. – черного рома

1-2 шт. – маленьких сушеных перца чили

100 г – взбитых сливок

Способ приготовления

Измельчить в стружку несколько долек шоколада. Остальную часть шоколада разделить на дольки. Хорошо измельчить сушеный перец чили до порошка, удалить семена из ванильного стручка. Добавить в кастрюлю молоко, семена и ванильный стручок и довести до кипения. Дать остыть и добавить кусочки шоколада. Добавить другие специи и соль, а затем – порошок перца чили и ром по вкусу. Хорошо перемешать и удалить ванильный стручок. Разогреть и разлить по чашкам, добавить взбитые сливки. Украсить порошком перца чили и шоколадной стружки.

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Мятный горячий шоколад

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Фото: instagram.com/_marie.and.me_/

Ингредиенты

1 шт. – плитка горького шоколада

1 ст. л. – какао

500 мл – молока

70 мл – жирных сливок

Несколько мятных леденцов

1 ч. л. – корицы

Способ приготовления

На слабом огне подогреть в сотейнике молоко и сливки. Добавить леденцы, шоколад, какао и корицу. Помешивать смесь на слабом огне, пока какао и шоколад не растворятся.

Горячий шоколад с апельсиновым соком

Фото: instagram.com/digusta_tor/

Ингредиенты

Горький шоколад – 60 г

Какао – 2 ч. л. с горкой

Молоко – 80 мл

Сливки 20% или 33% – 70 мл

Сахар – 2 ч. л.

Корица – 1/4 ч. л.

Апельсиновый сок – 1 ст. л.

Цедра половины апельсина

Способ приготовления

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Шоколад измельчить и сложить в глубокую миску. В сотейнике соединить какао, молоко, сливки, сахар, корицу и цедру с апельсиновым соком. Нагреть на медленном огне. До кипения не доводить. Горячей смесью через сито залить порубленный шоколад и тщательно перемешать, пока шоколад не растворится. Украсить взбитыми сливками и цедрой апельсина.

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