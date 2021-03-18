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Как приготовить лучший соус для домашней пиццы – классический рецепт

18 марта, 17:04

Ирина Маслова

Никогда не используйте для этого соуса томатную пасту

Пицца – самая популярная еда в мире. Существует множество ее разновидностей, в том числе и пицца, вернее, начинка, которая подходит к каждому знаку зодиака. Но начинка начинкой, а правильная пицца должна готовиться с правильным соусом. Для нас же важно получить максимально приближенную по вкусу к классической итальянской пиццу. В этом материале узнаем, из чего готовят томатный соус для пиццы в Италии, что в него категорически нельзя добавлять, ну и запишем его рецепт.

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Чего не должно быть в томатном соусе для пиццы?

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Что должно быть в правильном томатном соусе для пиццы?

Фото: instagram.com/tasty_sveta/

Согласно Associazione Verace Pizza Napoletana, которая стоит на страже неаполитанской пиццы и соуса к ней, хранит ее традиции, называет 6 ингредиентов, которые входят в состав соуса. И это:

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Рецепт томатного соуса для пиццы

/ Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить томаты, можно порезать ножом.
  2. Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Посолить. Соус готов.
  3. Такой соус можно хранить 2-3 дня в герметичной емкости в холодильнике.

По материалам: Сhristinascucina.com

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