Как приготовить лучший соус для домашней пиццы – классический рецепт

Пицца – самая популярная еда в мире. Существует множество ее разновидностей, в том числе и пицца, вернее, начинка, которая подходит к каждому знаку зодиака. Но начинка начинкой, а правильная пицца должна готовиться с правильным соусом. Для нас же важно получить максимально приближенную по вкусу к классической итальянской пиццу. В этом материале узнаем, из чего готовят томатный соус для пиццы в Италии, что в него категорически нельзя добавлять, ну и запишем его рецепт.
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Чего не должно быть в томатном соусе для пиццы?
- Томатов низкого качества, то есть безвкусных, очень кислых, а также квашенных
- Томатной пасты. Ее не должно быть в соусе для пиццы ни в каком виде
- Сахар. Любые подсластители просто не нужны, если вы используете высококачественные томаты с прекрасным вкусом
- "Итальянской приправы." Это неитальянское творение. Его просто нет в Италии, поэтому эти специи не входят ни в одно аутентичное итальянское блюдо, включая пиццу
- Чесночный порошок или чесночная соль. Просто нет. И никакого лука
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Что должно быть в правильном томатном соусе для пиццы?
Согласно Associazione Verace Pizza Napoletana, которая стоит на страже неаполитанской пиццы и соуса к ней, хранит ее традиции, называет 6 ингредиентов, которые входят в состав соуса. И это:
- Свежие томаты. Рекомендуют сорт "сливки" и черри
- Качественное оливковое масло первого холодного отжима
- Твердый сыр. Например, пармезан
- Сушеный орегано
- Свежий базилик. Допускается сушеный
- Соль. Используйте морскую соль хорошего качества
Рецепт томатного соуса для пиццы
Ингредиенты
- Помидоры – 400 г
- Оливковое масло первого холодного отжима – 3 ст. л.
- Морская соль – 1/2 ч. л.
- Сушеный орегано – несколько щепоток
- Свежий базилик – 3 листика
- Чеснок – 1 зуб. (по желанию)
Способ приготовления
- Измельчить томаты, можно порезать ножом.
- Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Посолить. Соус готов.
- Такой соус можно хранить 2-3 дня в герметичной емкости в холодильнике.
По материалам: Сhristinascucina.com
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