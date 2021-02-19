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Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите

19 февраля, 15:22

Ирина Маслова

Сделать это очень просто, а в результате получите нежную и универсальную закуску

Начнем с того, что рикотта – не совсем сыр. Да, это молочный продукт, который изготавливают из того, что осталось после производства твердых сыров. То есть из сыворотки. Вот почему рикотта считается диетической в отличие от обычных сыров, которые к тому же нужно знать, как есть, если стройность для вас дорога. Итак, зачем бежать в магазин, если можно устроить домашнюю сыроварню дома? Попробуйте приготовить рикотту на плите или в мультиварке. И съешьте ее так, как это любят делать на ее родине – в Италии.

Рецепт домашней рикотты на плите

Фото: instagram.com/olgamon4084/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Развести 70% уксусную эссенцию в воде.
  2. Нагреть сыворотку до 85 градусов (это важно), влить воду с эссенцией.
  3. Когда температура поднимется до 93-95 градусов, убрать с огня. Должны образоваться хлопья на поверхности.
  4. После 2 часов переложить хлопья в форму с отверстиями. Если хлопья слишком мелкие, используйте дренажный мешок или марлю. Выложить в контейнер.
  5. Убрать в холодильник на несколько часов.

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Рецепт домашней рикотты в мультиварке

Фото: instagram.com/margopuma35/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Вылить сыворотку в чашу мультиварки. Установить режим "Мультиповар" 90° (не выше) на 30 минут.
  2. Проверять температуру термометром.
  3. Всыпать соль, добавить уксус. Перемешать, варить 5 минут.
  4. Выключить мультиварку, оставить с открытой крышкой на 2 часа, чтобы рикотта отделилась от сыворотки.
  5. Перелить в друшлаг, застеленный марлей.
  6. После того, как жидкость стечет, переложить в маленький друшлаг, уплотнить ложкой.
  7. Дать настояться пару часов.

С чем лучше всего сочетается рикотта

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