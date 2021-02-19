Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите

Сделать это очень просто, а в результате получите нежную и универсальную закуску

Начнем с того, что рикотта – не совсем сыр. Да, это молочный продукт, который изготавливают из того, что осталось после производства твердых сыров. То есть из сыворотки. Вот почему рикотта считается диетической в отличие от обычных сыров, которые к тому же нужно знать, как есть, если стройность для вас дорога. Итак, зачем бежать в магазин, если можно устроить домашнюю сыроварню дома? Попробуйте приготовить рикотту на плите или в мультиварке. И съешьте ее так, как это любят делать на ее родине – в Италии.

Рецепт домашней рикотты на плите

Фото: instagram.com/olgamon4084/

Ингредиенты

8 л – свежая сыворотка

1 ст. л. – уксусная эссенция

100 мл – теплая вода

Кухонный термометр

Способ приготовления

Развести 70% уксусную эссенцию в воде. Нагреть сыворотку до 85 градусов (это важно), влить воду с эссенцией. Когда температура поднимется до 93-95 градусов, убрать с огня. Должны образоваться хлопья на поверхности. После 2 часов переложить хлопья в форму с отверстиями. Если хлопья слишком мелкие, используйте дренажный мешок или марлю. Выложить в контейнер. Убрать в холодильник на несколько часов.

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Рецепт домашней рикотты в мультиварке

Фото: instagram.com/margopuma35/

Ингредиенты

Сыворотка – 3 л

Уксус яблочный (винный) – 4 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Кухонный термометр

Способ приготовления

Вылить сыворотку в чашу мультиварки. Установить режим "Мультиповар" 90° (не выше) на 30 минут. Проверять температуру термометром. Всыпать соль, добавить уксус. Перемешать, варить 5 минут. Выключить мультиварку, оставить с открытой крышкой на 2 часа, чтобы рикотта отделилась от сыворотки. Перелить в друшлаг, застеленный марлей. После того, как жидкость стечет, переложить в маленький друшлаг, уплотнить ложкой. Дать настояться пару часов.

С чем лучше всего сочетается рикотта

фрукты (инжир, виноград, яблоки, груши)

овощные салаты, авокадо

тосты, хлебцы

крекеры

вино

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