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Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

6 марта, 13:04

Ирина Павлина

Главное в этом рецепте – оформление, сам салат может быть абсолютно любым

Салат "Фиалки" – прекрасный рецепт на 8 Марта. Благодаря оригинальному оформлению может показаться, что на столе – настоящий вазон. На самом деле, под "фиалками" из редиса скрывается вкусный салат.

Приготовить такой салат – совсем не сложно, а эффект "вау" гарантирован.

Салат "Фиалки" на 8 Марта

Салат в виде фиалок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Рецепт приготовления:

  1. Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
  2. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
  3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
  4. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
  6. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца. Приятного аппетита!

Как выбрать хороший и бюджетный букет цветов – смотрите в видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить классический салат "Мимоза" к 8 Марта. Кроме того, составили меню на 8 Марта с 5 праздничными рецептами.

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Источник: Сегодня

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