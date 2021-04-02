Как принц Гарри проводит время без Меган Маркл: фото

Когда Меган Маркл и принц Гарри были членами королевской семьи, как они признавались, им хотелось больше свободы и меньше внимания прессы к ним. Сейчас внук Елизаветы II наслаждается своей новой жизнью в США, правда от папарацци скрыться ему не удалось. Герцога Сассекского сфотографировали на прогулке с собакой. Фото опубликовало издание People.

Принца Гарри удалось заснять на пляже в Санта- Барбаре на прогулке со своей собакой – черным лабрадором по кличке Пула.

Принц Гарри / Фото: People

Для прогулки с собакой внук Елизаветы II выбрал белую футболку и шорты, солнцезащитные очки и бейсболку. Также в руках у него специальный держатель-клюшка для мячика, который он бросал собаке.

Принц Гарри / Фото: People

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"Он выглядел совершенно непринужденно. У него прекрасные отношения со своей собакой, которую он выгуливает без поводка. Он выглядел так же, как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком", – рассказал источник.

Принц Гарри / Фото: People

Пока принц Гарри наслаждается свобода и прогулками с собакой, у нас локдаун. Рассказываем пять фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри получил внушительное наследство.