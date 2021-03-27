Полякова проспорила Данилко, а NK отгадала Сома: как прошел десятый выпуск "Маски"

В эту субботу на телеканале "Украина" показали десятый выпуск гипершоу "Маска". Этот эфир еще больше удивлял и шокировал зрителей. О самых интересных подробностях проекта узнайте далее в материале.

Напомним, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

Впервые на шоу "Маска" появился блистательный Месяц. Этот персонаж заставил Андрея Данилко и Олю Полякову поспорить на 500 гривень. Что за звезда скрывалась в этом костюме, узнайте здесь.

Месяц на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Вторым на сцену "Маски" вышел Лягушонок, который всех звездных детективов заставил танцевать под песню Верки Сердючки – Тук, тук, тук. Оля Полякова выдвинула новое предположение – в костюме Лягушонка прячется Сергей Бабкин.

Лягушонок / Фото: телеканал "Украина"

Далее на сцене появилась Бабка, которая не перестает впечатлять и шокировать зрителей гипершоу. Звездный эксперты теперь считают, что это Анастасия Приходько или Alyosha. Но Оля Полякова утверждает, что в костюме мужчина.

Бабка / Фото: телеканал "Украина"

Носорог, который в прошлом выпуске унес Полякову за кулисы шоу "Маска", подкинул несколько новых подсказок экспертам. Те в свою очередь высказали несколько предположений, что за звезда это может быть. Потап или Александр Усик?

Носорог / Фото: телеканал "Украина"

Во время голосования, в котором принимали участие Лягушонок, Бабка и Носорог, определили первого претендента на вылет. Им стал Лягушонок.

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Второй этап десятого выпуска шоу "Маска" открыл Дракон, в котором видят Тараса Тополю или Арсена Мирзояна. Он растрогал зрителей проекта и звездных детективов своим выступлением под аккомпанемент рояля, сорвав бурю оваций.

Дракон / Фото: телеканал "Украина"

Самый милый герой шоу "Маска" Циклоп зарядил студию позитивными эмоциями. И заставил немного понервничать Олю Полякову. Почти единогласно звездные судьи уверены, что в этом костюме прячется Jerry Heil.

Циклоп / Фото: телеканал "Украина"

Сом, который с первого эфира представился как иностранец, не покидает мысли экспертов "Маски". Им очень хочется узнать, что же за персона прячется в этом костюме.

Сом / Фото: телеканал "Украина"

Далее на сцене гипершоу появилось Солнце. теперь мы знаем, что это не Злата Огневич, но кто же тогда?

Солнце / Фото: телеканал "Украина"

Во время второго голосования определился еще один претендент на вылет из проекта. Согласно результатам, в номинацию вместе с Лягушонком попал Сом .

Узнайте далее, кто снял маску – Лягушонок или Сом – и какая звезда пряталась в одном из костюмов.