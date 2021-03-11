Как проверить качество дрожжей и их работоспособность

Это нужно делать, чтобы не рисковать своей выпечкой

Могли бы вы себе представить пышную выпечку в рецепте которой нет дрожжей? Правильно, это невозможно. Не будет вкусного хлеба, например, итальянской чиабатты, не удастся попробовать воздушные пампушки к борщу. Именно дрожжи придают хлебу или выпечке невероятную воздушную текстуру. Но прежде чем вы возьметесь что-нибудь выпекать, убедитесь, что с вашими дрожжами все в порядке. Ниже найдете простой способ проверить их работоспособность.

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Что понадобится:

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вода – 100 мл.

дрожжи сухие – 1 ч. л.

сахар белый – 1 ч. л.

мука пшеничная – 2 ст. л.

Способ проверки дрожжей

Засыпать в миску муку, сахар, дрожжи, перемешать. Комочков не должно быть. Налить в сухую смесь теплую воду (35-45 градусов), перемешать до однородности. Накрыть массу салфеткой и поставить в сторону. Через 10 минут вы должны увидеть пенистую шапочку из бурлящих дрожжей. Проверка дрожжей показала, что они активны, хорошо работают и их можно применять в выпечке.

По материалам Мashed.com.

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