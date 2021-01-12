Как работают катки и атракционы под открытым небом во время локдауна – какие сейчас условия

Во время зимнего локдауна, который начался 8 января, в Киеве продолжают работать катки и аттракционы под открытым небом. Однако, к зимним развлечениям допускают лишь при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Каким правилам нужно следовать, чтобы покататься на открытом коньке и придерживаются ли к ним посетители – разузнала корреспондент "Сегодня" Марьям Эль Хассан Али.
На большом открытом катке на Подоле прямо на входе расположен антисептик. В раздевалке, где можно переобуться в коньки, разрешено находиться не более 20 людям одновременно и они должны сохранять дистанцию в полтора метра. Такие правила касаются и пребывания на катке – дистанция и не более 20 посетителей.
Также одним из требований организаторов катка на Контрактовой площади является обязательное ношение маски на лице. При этом не все посетители соблюдают масочный режим.
"Потому что тут невозможно дышать, жарко. Это же улица", – объяснила корреспонденту одна из посетительниц, которая катается без маски.
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