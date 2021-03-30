Как распознать анемию и почему сезонного малокровия не бывает

Анемия или малокровие заставляет нас чувствовать себя слабыми и "разбитыми", вызывается заболевание в основном недостатком железа в организме. Но с сезонным дефицитом витаминов это никак не связано. Почему не существует сезонной анемии, зачем нам так необходимо железо, как распознать малокровие и чем опасно самолечение — рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Почему сезонная анемия – это фейк

Начнем с того, что если игнорировать дефицит каких-либо элементов в организме, в том числе вызвавших анемию, то можно нанести своему организму непоправимый вред. Дефицит каких-либо витаминов часто связывают с сезонностью, особенно ранней весной. Организм в стрессе после длительной зимы, тепличные овощи и фрукты не имеют такой ценности, как сезонные и тому подобное. Все это так, однако к анемии не имеет никакого отношения.

Малокровие вызывается острым дефицитом железа – это происходит в среднем в 9 случаях из 10. Реже, в 1 из 10 случаях малокровие вызывает недостаток витамина В12 (цианокоболамина) или фолиевой кислоты (фолатов группы В9). Как видите, чаще всего причиной развития анемии является именно дефицит железа.

Но железо не относится к витаминам, а если в организме происходит недостаток этого микроэлемента, то значит процесс развития малокровия был длительным. И организм сам уже не справляется с проблемой, нужно обязательно грамотно лечить такое состояние.

Зачем нам железо, при чем здесь малокровие и зачем сдавать анализы

Железо необходимо всем без исключения клеткам нашего организма, во время каждого сердечного сокращения. Недооценивать его влияние и роль в организме не стоит: этот элемент играет главную роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК и метаболизме мышечной ткани.

Пониженный гемоглобин говорит об анемии / Фото: freepik.com

Благодаря своей высокой реакционной способности железо всегда связано с белками. Чтобы понять, есть или нет в организме дефицит железа, необходимо пройти лабораторное исследование крови – как минимум анализ на гемоглобин (НВ). В норме показатели НВ таковы:

130 – у мужчин

120 – у женщин,

110 – у детей.

Все что ниже этих референтных значений – признак недостатка железа разной степени. Также лаборанты оценивают другие показатели в соотношении с НВ, а еще бывает скрытое течение анемии, когда требуется дополнительный анализ крови на ферритин (сложный белковый комплекс железа). Поэтому если врач назначает такие анализы – не удивляйтесь, их необходимо сдать.

У кого чаще всего возникает анемия?

Дефицит железа возникает в ряде случаев, связанных с наследственностью, травмами, потерей крови, проблемами с метаболизмом или питанием. Анемия часто возникает:

У женщин, поскольку каждый месяц они теряют кровь вместе с менструацией,

У беременных, даже существует такое понятие, как анемия беременных,

В случае травмы или при других причинах, вызвавших кровотечение,

У маленьких детей, пожилых людей, когда уровень усваиваемого железа связан с возрастом,

При заболеваниях органов пищеварения, инфекциях, глистных инвазиях,

А также при изнуряющих диетах, голодании, несбалансированном питании.

Как распознать анемию и что будет, если не лечить малокровие

Часто малокровие "маскируется" под другие состояния: быстрая утомляемость, сонливость, раздражительность, снижение внимания и памяти, снижение либидо.

Это неспецифические симптомы, которые ежедневно беспокоят сотни тысяч людей и могут быть вызваны не только анемией, а также стрессом или другими проблемами со здоровьем. Но если изо дня в день хочется спать и нет сил сдерживать раздражительность, то стоит пойти и сдать кровь на НВ. Если показатели ниже нормы, то игнорировать болезнь нельзя.

В дальнейшем, при еще более значимом снижении НВ ситуация ухудшается:

возникают "мушки" перед глазами, ломкость ногтей и волос, появляются "заеды" в уголках губ, выраженная бледность кожи, ощущение нехватки воздуха при незначительном физические активности, учащенное сердцебиение, выраженное головокружение при резкой перемене положения тела в пространстве, боли в области сердца.

Обязательно ли сдавать кровь на НВ и как это правильно сделать

Сдать кровь на гемоглобин можно в любой лаборатории, оснащенной автоматическим анализатором. То есть подсчет результата лучше доверить машине, поскольку это исключает ошибку (человеческий фактор).

Сдавать лучше венозную кровь натощак, утром, допустимо выпить немного чистой воды. Накануне анализа лучше избегать провоцирующих факторов воздействия на организм (алкоголь, переедание, курение).

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Можно ли самому вылечить анемию?

Если у человека уже есть изменения в анализе крови или общем состоянии, характерные для железодефицитной анемии, то ее следует лечить профессионально и медикаментозно. Поскольку после начала первых изменений в крови и клинических проявлений болезни могли пройти годы.

Самолечение анемии таблетками или травами – опасно / Фото: Depositphotos

Ресурсы организма, который годами пытался компенсировать потери железа, полностью иссякли. Вылечить анемию только правильными продуктами уже не получится. А дальнейшие профилактические мероприятия без употребления препаратов железа будут не эффективными.

Самолечение недопустимо, поскольку можно пропустить серьезные болезни, "маскирующиеся" под анемию. Также только врач индивидуально подбирает дозу железа, способ введения его в организм и длительность курса лечения.

Кроме этого назначается поддерживающий курс лечения, нужно будет контролировать показатели крови в динамике. Если все это не соблюдать, то результаты терапии будут нивелированы либо само лечение не даст эффекта.

И еще несколько полезных советов

Чтобы не допустить малокровия, придерживайтесь простых, но действенных советов:

раз в год сдавайте общий анализ крови, даже если нет жалоб на здоровье, больше проводите времени на свежем воздухе, ходите пешком, включите в свою жизнь спорт в любом комфортном для вас проявлении, употребляйте ежедневно нерафинированные жиры растительного происхождения, сезонные фрукты, овощи и ягоды, морепродукты, бобовые. пейте достаточно воды, а также фруктовых морсов, учитесь менять свое отношение к негативным ситуациям в жизни, избегать стрессов и избавляться от них, спите не менее 7-8 часов в сутки, старайтесь исключить все возможные крайности и не прибегать к ним.

Напомним также, что ученые недавно доказали, что чечевица – мощный природный источник железа.