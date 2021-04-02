Как разнообразить секс интимными игрушками: гид по секс-шопу

Секс-шопов бояться не нужно, ведь они дают отличную возможность разнообразить вашу сексуальную жизнь. Как правильно выбирать игрушки для интимных утех, какие они бывают и как сказать партнеру, что захотелось чего-то новенького? Об этом в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" рассказали секс-терапевт, владелица секс-шопа Ярослава Плотникова и журналистка Настя Бобкова.
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Как выбрать лубрикант и когда он нужен
Нельзя использовать для секса вазелин, масло – поберегите свою микрофлору. Качественный лубрикант проходит тесты, он гипоаллергенный и безопасен для здоровья. Лучше всего выбирать на водной основе, а для орального секса – на силиконовой основе.
Лубриканты могут быть разными / Фото: notjustsex.com.ua
Лубрикант можно использовать не только для секса, даже петтинг с ним станет приятнее. Иногда даже, когда хочется секса, смазки вырабатывается мало и это нормально. Поэтому просто берите и пользуйтесь лубрикантами.
Массажная свеча – вариант секс-подарка, который подойдет всем
Массажная свеча / Фото: notjustsex.com.ua
Массажная свеча / Фото: notjustsex.com.ua
Вы ее зажигаете, квартира наполняется приятным ароматом, вы льете растопленное масло на партнера (оно не обжигает) и дальше вы делаете массаж. Это хорошая прелюдия и разнообразие в вашей сексуальной жизни.
Правда ли, что в секс-шоп идут, когда проблемы в сексе
Наоборот, в секс-шоп идут те люди, у которых все хорошо в сексе, ведь они хотят его разнообразить. А те, у кого проблемы, они обычно закрываются, не говорят и ничего нового не несут в секс.
Как говорить с партнером о покупке игрушек
Фаллоиммитатор / Фото: notjustsex.com.ua
Фаллоиммитатор / Фото: notjustsex.com.ua
Если ваш партнер опасается секс-шопов, а вам хочется что-то попробовать – начинайте делать все поэтапно. Для начала объясните партнеру, что вас все устраивает в сексе, но вы хотели бы его разнообразить и что-то привнести. И если покупаете первые для вашей пары секс-игрушки, то начинайте с чего-то легкого.
Совет секс-терапевта: женщины, не приносите в пару реалистичные фаллоиммитаторы, которые будут по размеру больше, чем половой член вашего мужчины.
Жидкий вибратор – маленький секрет разнообразия оргазмов
Жидкий вибратор / Фото: notjustsex.com.ua
Жидкий вибратор / Фото: notjustsex.com.ua
Его наносят на головку клитора или полового члена и он помогает испытать более яркие ощущения.
Но стоит отметить, что возбуждающие средства предназначены больше для женщин и дают прилив крови к вульве, и она становиться более чувствительной. Поэтому и оргазм может быть более ярким!
Как правильно выбрать вибратор, чтобы не жалеть, что выбросили деньги
Вибраторы для точки G / Фото: notjustsex.com.ua
Вибраторы для точки G / Фото: notjustsex.com.ua
У каждой девочки свои предпочтения, поэтому никаких универсальных секс-игрушек нет. Также нужно отталкиваться от ваших параметров – диаметр, длина, где находиться ваша точка G. А еще желательно, чтобы девайс был гибким, чтобы клиториальный отросток можно было отодвигать, менять режимы. Иногда даже нужно взять сантиметр и померять себя, чтобы понимать подходит ли вам определенная секс-игрушка или лучше выбрать другую.
Что купить в секс-шопе для мужчин
Мастурбатор / Фото: notjustsex.com.ua
Мастурбатор / Фото: notjustsex.com.ua
Для мужчин можно выбрать эрекционное кольцо с вибрацией или без нее. Только не берите железные – лучше выбирайте силиконовые. Это помогает продлить половой акт, продлив эрекцию.
Мастурбаторы также хороший вариант покупки в секс-шопе для мужчин. Они также бывают разные: с разными рельефами, формы и цвета. Есть также мастурбаторы с открытой головкой – он дает дополнительную стимуляцию и при этом можно еще параллельно делать минет.
Подробнее об этом и о том, когда нужно начитать разговаривать с детьми на тему секса, слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.
Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.
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