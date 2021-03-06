Как развить сексуальность и получать лучшие оргазмы

Если вы часто читаете наш сайт, то уже знаете, как просмотр порно может спасти отношения. На этот раз мы осветим тему, которую журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова подняли в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс".
В свежем эпизоде узнайте, как самостоятельно развить в себе сексуальность, зачем это нужно, и что такое осознанная мастурбация.
Но сперва напомним, что у нас есть раздел календарь весенних праздников, где вы можете подобрать крутой подарок для любимых на 8 Марта и не только.
Что в своей сексуальности возможно откорректировать
Сексуальность – это внутренняя энергия. Чувственность можно и нужно развивать самостоятельно. Но для этого нужно постараться и хотеть этого. В этом не поможет партнер, если вы сами не настроены. Один из способов развить свою сексуальную энергию – мастурбация. Но делать это нужно осознанно.
Что такое осознанная мастурбация
Суть не в быстром получении оргазма, а в том, чтобы медленно стимулировать свои эрогенные зоны, повысить чувствительность, чтобы понять, как и где вам нравится, а затем донести это до партнера. Осознанность – это фокусировка на ощущениях, чтобы запомнить их и понять.
Почему надо принимать душ и завтракать медленно, и как это влияет на секс
Нужно принимать и любить свое тело. Потому что в тот момент, где вы начинаете кайфовать от того, что находитесь в своем теле, от самого себя, начинается диалог со своей сексуальностью.
То, что вы едите влияет на ваше состояние – если еда вкусная, организм получает положительный заряд. Развивать это можно и в других ежедневных ритуалах. Принимайте душ медленно, не торопясь, пейте с утра не тот напиток, который привыкли, а тот, который на самом деле хотите.
Осознанность и привычка прислушиваться к себе и своим желаниям – делает жизнь комфортной и гармоничной.
Что значит "быть здесь и сейчас" и "кайфовать в моменте" и как это влияет на яркость оргазма
Научиться получать удовольствие от всего и быть в моменте можно с помощью медитации. Для этого не обязательно сидеть час в неудобной позе. Медитировать можно намазывая тело кремом – просто постараться не думать о всем, чем занят мозг в течение всего дня, сконцентрироваться на своих ощущениях и дыхании.
Такие практики помогают включаться в телесность и получать удовольствие во время близости с партнером.
Зачем самому себе делать комплименты
Есть такое понятие как спектаторинг — это беспокойство о том, как вы выглядите во время секса. Эти волнения не дают расслабиться и получить удовольствие. Кроме того, они вызывают комплексы.
Чтобы перестать себя сравнивать и принимать свое тело, необходимо его изучить. Для этого можно использовать упражнение у зеркала – глядя на свое отражение, говорить себе комплименты. Это покажется странным, но регулярные повторы помогают поднять самооценку и любовь к себе.
Принятие своего тела помогает расслабиться в сексе, донести до партнера свои желания и ощущение, что значительно улучшит качество секса.
Подробнее об этом и о том, когда нужно обращаться к секс-терапевту, а также почему не стоит полагаться на секс-шоп слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.
Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.
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