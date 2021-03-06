Как развить сексуальность и получать лучшие оргазмы

В новом выпуске "Сегодня будет секс" рассказываем, что такое осознанная мастурбация

Если вы часто читаете наш сайт, то уже знаете, как просмотр порно может спасти отношения. На этот раз мы осветим тему, которую журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова подняли в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс".

В свежем эпизоде узнайте, как самостоятельно развить в себе сексуальность, зачем это нужно, и что такое осознанная мастурбация.

Но сперва напомним, что у нас есть раздел календарь весенних праздников, где вы можете подобрать крутой подарок для любимых на 8 Марта и не только.

"Сегодня будет секс"

Фото: Сегодня

Что в своей сексуальности возможно откорректировать

Сексуальность – это внутренняя энергия. Чувственность можно и нужно развивать самостоятельно. Но для этого нужно постараться и хотеть этого. В этом не поможет партнер, если вы сами не настроены. Один из способов развить свою сексуальную энергию – мастурбация. Но делать это нужно осознанно.

Что такое осознанная мастурбация

Суть не в быстром получении оргазма, а в том, чтобы медленно стимулировать свои эрогенные зоны, повысить чувствительность, чтобы понять, как и где вам нравится, а затем донести это до партнера. Осознанность – это фокусировка на ощущениях, чтобы запомнить их и понять.

Почему надо принимать душ и завтракать медленно, и как это влияет на секс

Нужно принимать и любить свое тело. Потому что в тот момент, где вы начинаете кайфовать от того, что находитесь в своем теле, от самого себя, начинается диалог со своей сексуальностью.

То, что вы едите влияет на ваше состояние – если еда вкусная, организм получает положительный заряд. Развивать это можно и в других ежедневных ритуалах. Принимайте душ медленно, не торопясь, пейте с утра не тот напиток, который привыкли, а тот, который на самом деле хотите.

Осознанность и привычка прислушиваться к себе и своим желаниям – делает жизнь комфортной и гармоничной.

Что значит "быть здесь и сейчас" и "кайфовать в моменте" и как это влияет на яркость оргазма

Научиться получать удовольствие от всего и быть в моменте можно с помощью медитации. Для этого не обязательно сидеть час в неудобной позе. Медитировать можно намазывая тело кремом – просто постараться не думать о всем, чем занят мозг в течение всего дня, сконцентрироваться на своих ощущениях и дыхании.

Такие практики помогают включаться в телесность и получать удовольствие во время близости с партнером.

Зачем самому себе делать комплименты

Есть такое понятие как спектаторинг — это беспокойство о том, как вы выглядите во время секса. Эти волнения не дают расслабиться и получить удовольствие. Кроме того, они вызывают комплексы.

Чтобы перестать себя сравнивать и принимать свое тело, необходимо его изучить. Для этого можно использовать упражнение у зеркала – глядя на свое отражение, говорить себе комплименты. Это покажется странным, но регулярные повторы помогают поднять самооценку и любовь к себе.

Принятие своего тела помогает расслабиться в сексе, донести до партнера свои желания и ощущение, что значительно улучшит качество секса.

Подробнее об этом и о том, когда нужно обращаться к секс-терапевту, а также почему не стоит полагаться на секс-шоп слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.