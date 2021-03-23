Как родителям реагировать на первую любовь детей: мы поговорили с психологом

История 8-летней украинской модели из Киева Миланы М., которая заявила об отношениях с 13-летним блогером Пашей не оставила никого равнодушным. Девочка делиться на своей странице в Instagram снимками, где она обнимается и целуется со своим парнем. При этом ее мама Дарья сначала говорила, что "у них действительно любовь", а когда Нацполиция начала уголовное производство по факту истории с детьми-любовниками, то она пояснила, что дети просто так дружат.

Мы расспросили психолога Анну Литвинчук, как такие отношения могут отразится на психическом состоянии детей и о чем важно помнить родителям, чтобы защитить свое чадо.

Практикующий психолог Анна Литвинчук / Фото: пресс-служба

К чему приводит публичность ранних отношений

Придавать публичности таким ранним отношением – не просто преждевременно, а и рано, и неизбежно понесет последствия в виде психологических травм.

"В погоне за хайпом и заработками поднимается ряд других острых социальных проблем: педофилия, реализация родительских амбиций через детей, недопустимость отношений в таком возрасте и прочие", – рассказывает Анна Литвинчук.

8-летняя украинка Милана и 13-летний блогер завели роман / Фото: Сегодня

Но с появлением соцсетей и активного использования их детьми с раннего возраста, эту проблему будет сложно искоренить. Тут ответственность лежит на родителях, которым нужно защищать своих детей, а не использовать их в своих целях.

10 правил для родителей, как правильно реагировать на первую любовь ребенка

1. Не делайте шоу со своим ребенком

Не нужно игнорировать первую любовь, которая может настигнуть ваше чадо в любом возрасте. Но, какой бы она ни была, взрослым не следует оставлять ее без внимания.

Говорят, что первая любовная лихорадка — как детская ветрянка: ею необходимо переболеть под чутким наблюдением старших, чтобы не схлопотать осложнений и приобрести иммунитет на будущее.

Но, что важно, так это делать под чутким наблюдением родителей и близких, а не всех подписчиков в Instagram.

2. Не осуждайте

Проявите понимание, даже если ваш ребенок совершил ошибку. Он должен чувствовать, что не одинок в своих переживаниях, что вы рядом и готовы его поддержать. Если в тебя верят, то и ошибки хочется исправлять.

3. Не скандальте

Даже если вы возмущены происходящим, общайтесь спокойно. Помните, что ваш ребенок и так выбит из колеи новыми для него переживаниями, а скандалы с вашей стороны только усугубят ситуацию и отвернут его от вас, а не от объекта влюбленности. Постарайтесь заслужить его доверие.

4. Не смейтесь

Ни в коем случае нельзя поднимать на смех первую любовь, во сколько бы лет она ни случилась. Даже в 4 года насмешки над чувствами могут ранить.

Помните главное: детская влюбленность — это нормально, ненормально без нее обойтись.

В каждом возрастном периоде ребенок как бы "тестирует" новые для него чувства и ощущения, связанные с противоположным полом, а их отсутствие должно родителей насторожить.

5. Не злословьте

Даже если объект влюбленности вашего отпрыска категорически вам не по душе, не нужно это озвучивать. В острый период влюбленности ребенок точно не услышит даже самых разумных ваших доводов, а уловит только то, что вы неуважительно отзываетесь о том, кого он выбрал.

Ни в коем случае не собирайте сплетни и слухи о "предмете" вашего сына или дочери и не передавайте их чаду в поддержку собственной негативной оценки этих отношений. Так вы подрываете только собственную репутацию и ничью больше.

6. Не читайте нотаций

Ваша лекция о вреде ранних связей едва ли отрезвит влюбленного в разгаре романтического увлечения, зато своим "ликбезом" вы рискуете вызвать дополнительный интерес к "запретному плоду". Половое воспитание осуществляется не "по факту", а поэтапно. Если отпрыск влюблен и это взаимно, сработают только конкретные советы по безопасности, данные по-дружески.

Если вы считаете, что вашему отпрыску уже уместно напомнить о предохранении, предостеречь от разочарований, сплетен и т.д., то делайте это деликатно — лучше сошлитесь на примеры из собственной жизни.

7. Не молчите

Не делайте вид, что вы сами обошлись без первой любви и сопутствующих ей трудностей. Чтобы получше понимать своих влюбленных чад, родителям полезно вспомнить, какими были их собственные ранние влюбленности. Расскажите ребенку о том, что вы переживали и какой опыт вынесли.

8. Не запирайте

Самая глупая родительская реакция — запретить отпрыску встречаться с объектом влюбленности. Скорее всего, такой запрет будет очень скоро нарушен, причем любой ценой. Даже если избранник дочери или избранница сына вам совсем не нравятся, больше пользы будет, если вы пригласите его (ее) к себе в дом. Так вы получите возможность лично познакомиться с тем, кого выбрал ваш отпрыск, и попробовать понять, что именно привлекло в этом человеке вашего ребенка.

Возможно, при личном общении вы измените свое мнение о выборе своего чада. Но, даже если не измените, пусть дети лучше встречаются у вас дома, в безопасности, а не прячутся от вас в сомнительных местах.

9. Предложите вести дневник

Если ребенок уже умеет писать, предложите ему вести дневник, это конечно не блог и Instagram, но простое изложение чувств на бумаге способно уберечь от депрессий и нервных срывов. Только не читайте дневник ребенка, это его личные переживания, и только он решает, делиться ими с кем-нибудь или нет.

10. Не пиарьтесь на своих детях

Главной задачей родителей малолетних блогеров — перестать ловить хайп и если мать отчасти отвечает за контент – перестать выносить отношения ребенка на публику; помочь девочке не чувствовать себя смешной, опозоренной, тогда она сама сможет адекватно реагировать на насмешки; объяснить, что любые сплетни, не вызывающие ответной реакции их объекта, быстро стихают сами собой.

Напомним, что ранее уже адвокат Тамара Бугаец прокомментировала скандальную ситуацию с 8-летней моделью и 13-летним блогером. Она пояснила, что закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения даже в таком юном возрасте, если это обоюдное решение.

Но маловероятно, чтобы упомянутые дети состояли в сексуальных отношениях. Поскольку их действия более всего напоминают эпатаж.