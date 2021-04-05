Как сделать автополив своими руками: ТОП-7 лайфхаков с фото

Любите цветы, занимаетесь рассадой, но нет возможности регулярно поливать растения? Можно решить проблему при помощи автополива, который реально сделать своими руками из подручных средств.
Мы собрали для вас не один, а сразу семь интересных лайфхаков, как обеспечить растения необходимым запасом воды на долгое время. Выбирайте, какой наиболее удобен именно вам.
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- Лайфхак 1. Автополив растения фитилем
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
В качестве фитиля может выступать веревка или жгут ткани. Возле растений нужно поставить или закрепить емкость с водой. Это может быть миска, фляга, бутылка или даже пакет. Возьмите фитиль нужной длины, один конец прикопайте в грунт возле растения, а другой – опустите в воду. Ткань будет напитываться влагой и постепенно отдавать ее растениям.
- Лайфхак 2. Как полить много цветов
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Тот же принцип работает, если у вас много комнатных цветов. Просто емкость нужно взять побольше и поставить повыше. Лучше расположить весь "сад" в ванной, чтобы растениям было комфортно, не жарко, не слишком солнечно, и вода быстро не испарилась. Проследите, чтобы фитиль от воды до грунта меньше изгибался.
- Лайфхак 3. Эффективный полив растений
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Над горшками с растениями для полива можно закрепить пластиковые бутылки с отрезанным дном, в крышках которых шилом сделать маленькие дырочки. Чем мельче отверстия, тем медленнее будет капать вода. Разместить бутылки нужно так, чтобы вода попадала не на листья и цветы, а в область корневой системы.
- Лайфхак 4. Полив растения в горшке
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Также бутылку можно расположить непосредственно в вазоне. Сделайте несколько проколов возле горлышка, чтобы вода медленно сочилась в грунт по мере его высыхания.
- Лайфхак 5. Вкопанные бутылки для полива участка
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Для многократного использования бутылок на грядках можно внедрить целую систему, удобную для пополнения воды. Сделайте много проколов по всей пластиковой бутылке и вкопайте ее на всю высоту между растениями. В горлышко периодически наливайте воду.
- Лайфхак 6. Как сделать регулируемый полив
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Более солидно смотрятся "специализированные" системы с настоящими капельницами. Это удобно, когда вам важно регулировать интенсивность поступления воды для растений. Старые использованные системы для переливания имеют удобный дозатор, благодаря которому вы можете выставить капельницу.
- Лайфхак 7. Горшок с фитилем из бутылки
Как сделать автополив растений / Фото: Pinterest
Из пластиковой бутылки можно изготовить горшок с автоматической системой полива. Для этого отмерьте и отрежьте 1/3 часть бутылки со стороны горлышка. В пробке сделайте отверстие и пропустите фитиль. Переверните горлышко, насыпьте дренаж и грунт, вставьте его в основание. Верхняя часть готова для посадки растения. В нижнюю налейте воду и опустите в нее фитиль.
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