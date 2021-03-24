Как сделать локоны без плойки: модный лайфхак

Если под рукой не оказалось плойки, бигуди или просто не хочется лишний раз подвергать волосы температурному шоку, воспользуйтесь простым, безвредным и эффектным способом накручивания волос.

Смотрите лайфхак, как сделать локоны при помощи подручных средств – для этого подойдет пояс, шарф, полотенце или даже обыкновенные колготы. А еще этот вид укладки можно делать на волосах практически любой длины.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

Как сделать красивые локоны: лайфхак

Помимо пояса запаситесь муссом для укладки волос и двумя резинками. Волосы разделите на две части на прямой пробор, нанесите мусс, чтобы прическа дольше держалась. Пояс положите на голову перпендикулярно пробору. Одну половину волос вместе с поясом пока закрепите резинкой, чтобы она вам не мешала, пока вы работаете с другой. Начните плести волосы со стороны лба. Возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса в направлении от лица. Вторую прядь возьмите из теменной зоны и обкрутите вокруг пояса навстречу первой пряди. Добавьте к первой пряди немного волос и продолжите плетение. То же самое со второй прядью. Плетите косичку, поочередно подбирая по прядке то со стороны лба, то со стороны затылка, пока не вплетете все волосы. В конце полученную косу зафиксируйте резинкой. То же самое повторите с другой частью волос. Оставьте волосы в таком положении на несколько часов, а лучше на ночь. Все зависит от послушности ваших волос. Одним достаточно всего пары часов, другим потребуется ночь, чтобы зафиксировать локоны. В отличие от бигуди и большого количества различных накруток, махровый пояс – вещь мягкая, приятная и совершенно не мешает спать. После того, как вы снимете пояс, волосы можно расчесать или же оставить цельные локоны, слегка разобрав их пальцами, придав прическе желаемую форму и зафиксировав лаком для волос.

Смотрите видео, как сделать эффектные локоны без плойки в домашних условиях:

Реклама

Ранее мы рассказывали о женских хитростях, как скрыть отросшие корни волос.