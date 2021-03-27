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Как сделать мешок для стирки обуви своими руками: инструкция

27 марта, 21:41

Ольга Козачок

Простые советы, как самим пошить чехол для стирки обуви в стиральной машине

Некоторую обувь, к примеру, кроссовки или кеды, можно стирать в стиральной машине. Это значительно облегчает уход за ней, но взамен добавляет другие проблемы. Не рекомендуется забрасывать в барабан обувь без специального мешка для стирки, чтобы не повредить машинку, да и саму обувь, ведь она слишком трется, деформируется и порой теряет фурнитуру и украшения.

Чтобы продлить срок службы и техники, и любимых кед, используйте мешок для стирки обуви. Если такая покупка вам кажется дорогой, можно пошить его самостоятельно. Читайте наши советы, как просто сделать мешок для стирки обуви своими руками.

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Как сделать мешок для стирки обуви: лайфхак

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы рассказывали, как стирать пуховик в домашних условиях.

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