Как сделать трендовый мономакияж: пошаговая инструкция и 20 крутых идей

Неделя моды в Лондоне 2021/22 не оставила сомнений — тренд на макияж одним средством с нами надолго. Модели выходили на подиум с мягкой растушевкой на веках, широкими графичными стрелками или плотно набитыми тенями. И в каждом случае это был монохром. Что здорово, ведь для такого мейкапа не нужны ни навыки визажа, ни пухлая косметичка. Всего один любимый продукт и пара минут. Сегодня обсуждаем, как сделать модный мономакияж дома — пошагово и с примерами.
Что важно помнить
/ Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael
Для макияжа в одном цвете необязательно использовать только сухие или кремовые тени. Практически любое средство из вашего бьюти-арсенала способно стать звездой монохрома — карандаш, румяна, помада, пигменты или глиттер. Кроме того, можно использовать несколько продуктов одного цвета или оставить монохром только на веках.
В палитре ограничений тоже нет. Решайте сами, будет это безопасный нюд или что-то по-настоящему яркое. Второй вариант однозначно стоит попробовать хотя бы пару раз за весну и лето. И помните, что насыщенные оттенки могут перекликаться с оттенками в одежде, аксессуарах или маникюре.
Как сделать мономакияж — пошаговая инструкция
/ Фото: instagram.com/nettart
- Увлажните кожу, нанесите основу или пройдитесь корректором только по проблемным участкам. Также на этом этапе можно добиться эффекта Cloud Skin — главного бьюти-тренда весны.
- Пальцем или кистью нанесите основной оттенок на середину века. Растушуйте похлопывающими движениями к складке века или к вискам — чтобы получить "кошачий" взгляд. Глубину цвета меняйте, наслаивая продукт. Кремовые средства с матовым финишем можно наносить графично.
- Воспользуйтесь бальзамом для губ. Если в макияже глаз вы выбрали натуральный оттенок, им же покройте губы и слегка акцентируйте яблочки щек. С цветными веками можно оставить только бальзам или добавить яркости с помощью красной помады.
- Причешите брови и зафиксируйте макияж пудрой или спреем. Этого для монохрома достаточно, но вы вправе добавить любой продукт на свой вкус — хайлайтер, бронзер, тушь.
Идеи мономакияжа
/ Фото: instagram.com/nettart
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/nettart
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/iulia_david_photography
/ Фото: instagram.com/d_ganulenko
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/vivis_makeup
/ Фото: instagram.com/patrickta
/ Фото: instagram.com/vivis_makeup
/ Фото: instagram.com/ortalelimeleh1
/ Фото: instagram.com/einatdanofficial
Кстати, ранее мы писали о 5-ти самых трендовых оттенках помад на эту весну.
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