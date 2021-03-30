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Как яйца сделать розовыми? Замаринуйте их в свекольном соусе

30 марта, 15:58

Ирина Маслова

И тогда ваши привычные блюда заиграют более яркими красками

Ну вот представьте: вы зовете гостей, которые с нетерпением ждут ваших угощений, но они даже не догадываются, что одно из блюд, например, известный во всем мире салат "Кобб" будут украшать розовые яйца. Конечно, достичь такого оттенка мы предлагаем с помощью натуральных красителей. То есть свеклы. В общем, добавляем в меню яркие краски.

Сначала нужно приготовить маринад. Возьмите:

Как приготовить маринад

  1. Свеклу нарезать крупными кубиками и отварить 30 минут в 1,5 л воды.
  2. Достать свеклу, в отвар добавить сахарозаменитель, соль, уксус, гвоздику, корицу.
  3. Перемешать, чтобы соль и сахарозаменитель растворились.

Как замариновать яйца:

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Для этого вам понадобится удобный контейнер, который бы вместил 5-10 яиц. Объем должен быть таким, чтобы яйца свободно "плавали" в маринаде.

Сложите туда яйца, добавьте нарезанный полукольцами лук и залейте маринадом. Яйца должны замариноваться в течение 6-8 часов.

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