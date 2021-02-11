Как сэкономить на цветах на День святого Валентина – три совета

До Дня всех влюбленных остались считанные дни и если вы еще не знаете, чем удивить любимого человека в день святого Валентина – советуем быстрее определяться. Проверенным вариантом для девушек остаются цветы. Как удивить любимую изысканным букетом, не оставшись с пустым кошельком, выясняли ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич.

В 2020 году украинские мужчины стали дарить женщинам цветы на День святого Валентина в разы больше, чем в 2017 году! Но зачастую перед праздником цветы дорожают.

Как сэкономить на цветах на День святого Валентина:

Совет 1. Покупайте цветы за несколько дней до праздника

"Ценовая политика такова: как правило поднятие цены на цветы начинается за несколько недель до праздников, а все потому что цветок не успевает зацвести, созреть. Цена снизится уже после 8 марта, – объясняет владелица цветочного магазина Алла Мартынюк. – Однако, если вы хотите сэкономить, я советую вам покупать цветы за несколько дней до праздника, ведь 14-го цена может подняться в разы".

Как сэкономить на цветах на День святого Валентина / Фото: Depositphotos

Совет 2. Выбирайте отечественного производителя

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Чтобы сэкономить на букете, лучше выбирать отечественного производителя. Еще дешевле цветы продают на цветочных рынках. Именно здесь цена относительно постоянная, и если даже увеличивается, то на мизерные 2-3 процента. Но беда в том, что часто эта торговля происходит под открытым небом, то есть цветы не защищены от переохлаждения. И гарантии, что такой букет на завянет на следующее утро – нет.

Совет 3. Забронируйте цветы заранее

Необходимо просто заранее зайти на сайт по продаже цветов и забронировать букет. Цена на него остается такой, какая была в день бронирования. То есть с помощью такого лайфхака удастся сэкономить 250-300 грн. Но здесь есть несколько минусов. Во-первых, бронирование можно осуществить только в крупных городах и на сайтах цветочных компаний, которые предоставляют такую ​​услугу. А во-вторых, цветы на таких сайтах преимущественно импортные, и они с самого начала имеют высокую цену.

Альтернативой цветов могут стать: букет из мягких игрушек или кремами для SPA-процедур. Сладкоежки оценят букеты из шоколадок или конфет. Любительницам здорового образа жизни понравится букет из фруктов.

Какие же цветы и когда можно купить дешевле на День влюбленных – смотрите видео:

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