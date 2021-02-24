Как сэкономить на коммуналке: лайфхаки от звезд

2021 год для украинцев начался с подорожания коммунальных услуг. С 1-го января в Украине для населения выросла цена на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду. Конечно же и звездам есть, что об этом сказать. Эксклюзивно для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" звезды поделились лайфхаками, как они экономят на коммунальных услугах.

Певица Анна Завальская отмечает, что подорожание коммуналки влияет на бюджет семьи. Заработок у артистки и ее мужа зависит от количества проектов, ведь они творческие люди. Анна призналась, что ищет возможность сэкономить.

Анна Завальская / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Например, электрическое отопление мы заменяем натуральным отоплением. Так как мы понимаем, что если мы будем существовать в этой системе по ее требованиям, будет затруднительное положение. Поэтому находим варианты, которые могут минимизировать эти расходы", – рассказала певица.

А вот кулинар Евгений Клопотенко не обращает внимания на подорожание.

Евгений Клопотенко

Я снимаю квартиру за 20 000 грн. За коммунальные – полторы тысячи, сейчас буду платить 2 200 гривен. 700 гривен, честно, не сыграют никакой роли мне на аренде моей квартиры. Поэтому благодаря тому, что у меня сейчас есть возможность это платить, 700 гривен для меня в разрезе этих 20 000 гривен не имеют никакого влияния", – признался кулинар.

Но все же экономить начал. Например, он стал выключать подогрев пола.

Ведущая программы "Місія:краса" на телеканале "Украина" Ирина Фролова следит за тем, чтобы свет во всех комнатах одновременно не работал. Также ведущая тщательно смотрит, чтобы все окна были закрыты и из щелей не задувало.

Ведущая мейковер-шоу "Місія: краса" Ирина Фролова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко признался, что ему повезло и удалось немного сэкономить на отоплении. В квартире Мирошниченко автономное отопление и включают его, когда есть необходимость. В этот раз включали только, когда были сильные морозы. Но вот есть статья расходов, которую никак не получается сократить.

Ведущий Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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"Пожалуй, самые большие траты – это горячая вода, потому что дети очень любят сидеть в ванной, играть, плюхкатися", – рассказал Тимур.

Травести-дива Монро умеют экономить на коммуналке и с удовольствием делится своими лайфхаками. В ее квартире отопление практически выключено. Монро говорит, что для здоровья полезная температура в квартире это максимум 20 градусов.

"Я не мерзлячка, плюс у меня кошки, небольшая квартира, у меня тепло, я готовлю. Я плачу где-то в месяц не в отопительный сезон плюс-минус 500 гривен, в отопительный – 800 гривен", – рассказала Монро "Зірковому шляху".

Монро / Фото: Иван Марчук, Сегодня

Вместо ванны травести-дива выбирает душ.

"У меня бойлер стоит. Я не принимаю ванну, я принимаю душ", – сказала Монро.

А также, травести-дива рекомендует выключать электроприборы из розетки, которыми не пользуетесь.

"Даже если у вас прибор не работает, тостер, чайник, вы просто оставили утюг в розетке и не включили его, то все равно потребление идет", – отметила Монро.

Хирург Ростислав Валихновский отметил, что на содержание клиники уходит приличная сумма. У врача появились свои лайфхаки. Например, он начал использовать led-лампочки, солнечные батареи, которые подогревают воду, и отказался от газа.

Ростислав Валихновский / Фото: Скриншот из YouTube

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