Как собрать шерсть с ковра: сложно, но возможно

Советы для тех, кто любит своего питомца больше, чем ковер

Хозяевам лохматых четвероногих "членов семьи" знакома такая сопутствующая проблема как шерсть по всей квартире. Больше всего она любит скапливаться на ковре. Причем, чем длиннее ворс у ковра, тем сложнее оттуда выудить инородные волоски. И наоборот – чем более гладкошерстная порода у вашего любимца, тем надежнее его шерсть "внедряется" в половое покрытие. Как избавиться от шерсти собаки или кошки? Есть несколько хитростей, которые вам в этом помогут.

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Лайфхак 1. Как проще убирать шерсть с ковра

Главное правило – не как, а когда. Чем чаще вы будете подвергать чистке ковер (а заодно и питомца), тем меньше будет втаптываться и переплетаться шерсть животного с ворсом ковра. А потому старайтесь не запускать процесс уборки и проводить его не реже, чем раз в неделю.

Лайфхак 2. Как убрать шерсть с ковра с помощью пылесоса

Шерсть животных хорошо убирается пылесосом. При этом вместо обычной лучше приобрести турбо-щетку. Эта насадка как раз приспособлена для выуживания с ковра волос и шерсти. Но при этом не забывайте, что шелковые и шерстяные натуральные ковры не желательно пылесосить слишком часто, потому что их структура может нарушиться. Зато синтетике пылесос не страшен.

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Лайфхак 3. Как вычистить шерсть с ковра веником

Влажный веник – хороший помощник в борьбе с не слишком короткой шерстью. Если животное побывало на ковре недавно, то веник легко справится со свежей задачей. Лучше делать круговые движения, и тогда весь инородный ворс будет тянуться за веником и скатываться в клубок. Но вот шерстинки, которые попали внутрь ковра, веником вымести будет нереально.

Лайфхак 4. Как освободить ковер от шерсти скотчем

Отличное решение – наклеить полоску двустороннего скотча на щетку для уборки. Двигаясь по ковру, такая щетка сможет легко выудить всю шерсть, даже из глубины ткани. Из недостатков: липкая лента очень быстро теряет свою клейкость и ее придется менять несколько раз во время уборки.

Лайфхак 5. Как собрать шерсть с ковра перчатками

Для кошатников и собачников в магазинах для животных продаются специальные рукавицы, чтобы чистить питомцев, а также ковры и покрывала. На них есть шипы, на которые цепляется шерсть. Кстати, ту же процедуру можно сделать с помощью обычных мокрых резиновых перчаток.

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