Как собрать шерсть с ковра: сложно, но возможно

Хозяевам лохматых четвероногих "членов семьи" знакома такая сопутствующая проблема как шерсть по всей квартире. Больше всего она любит скапливаться на ковре. Причем, чем длиннее ворс у ковра, тем сложнее оттуда выудить инородные волоски. И наоборот – чем более гладкошерстная порода у вашего любимца, тем надежнее его шерсть "внедряется" в половое покрытие. Как избавиться от шерсти собаки или кошки? Есть несколько хитростей, которые вам в этом помогут.
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- Лайфхак 1. Как проще убирать шерсть с ковра
Главное правило – не как, а когда. Чем чаще вы будете подвергать чистке ковер (а заодно и питомца), тем меньше будет втаптываться и переплетаться шерсть животного с ворсом ковра. А потому старайтесь не запускать процесс уборки и проводить его не реже, чем раз в неделю.
- Лайфхак 2. Как убрать шерсть с ковра с помощью пылесоса
Шерсть животных хорошо убирается пылесосом. При этом вместо обычной лучше приобрести турбо-щетку. Эта насадка как раз приспособлена для выуживания с ковра волос и шерсти. Но при этом не забывайте, что шелковые и шерстяные натуральные ковры не желательно пылесосить слишком часто, потому что их структура может нарушиться. Зато синтетике пылесос не страшен.
- Лайфхак 3. Как вычистить шерсть с ковра веником
Влажный веник – хороший помощник в борьбе с не слишком короткой шерстью. Если животное побывало на ковре недавно, то веник легко справится со свежей задачей. Лучше делать круговые движения, и тогда весь инородный ворс будет тянуться за веником и скатываться в клубок. Но вот шерстинки, которые попали внутрь ковра, веником вымести будет нереально.
- Лайфхак 4. Как освободить ковер от шерсти скотчем
Отличное решение – наклеить полоску двустороннего скотча на щетку для уборки. Двигаясь по ковру, такая щетка сможет легко выудить всю шерсть, даже из глубины ткани. Из недостатков: липкая лента очень быстро теряет свою клейкость и ее придется менять несколько раз во время уборки.
- Лайфхак 5. Как собрать шерсть с ковра перчатками
Для кошатников и собачников в магазинах для животных продаются специальные рукавицы, чтобы чистить питомцев, а также ковры и покрывала. На них есть шипы, на которые цепляется шерсть. Кстати, ту же процедуру можно сделать с помощью обычных мокрых резиновых перчаток.
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