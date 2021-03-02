Как спланировать путешествие, чтобы не тратить много денег: совет эксперта

Узнайте, как путешествовать с комфортом и не тратить много денег

Хочется сменить обстановку и куда-то поехать. Но кажется, что сейчас на это нужно больше финансов, и пока путешествия остаются лишь в планах. На самом деле путешествовать можно и с небольшими бюджетами. Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, в каких странах мира украинцы могут рассчитывать на теплый прием, какие туристические места в Украине интересны именно весной и как можно сэкономить на отдыхе.

Спланировать отпуск заранее – это возможность все продумать и учесть, а еще – сэкономить. Правило раннего бронирования и сниженной цены в не сезон действует как на отдых в Украине, так и за рубежом. Так, например, за три-четыре тысячи гривен можно насладиться весенней Одессой. Не менее интересным будет путешествие во всемирно известный национальный заповедник в Херсонской области – Аскания-Нова.

Мария Мельник и Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Все знают об Аскании-Нова, однако мало кто знает, что весной она невероятно цветет! И если вы там никогда не были, но планируете, то лучше ехать именно весной", – рассказала менеджер по внутреннему туризму Татьяна Галинская.

Степь весной при буйстве всего разнотравья имеет особый вид. Впечатления и фотографии выйдут непревзойденные!

Если говорить о ценах, то в среднем по Украине они примерно одинаковы, но их можно разделить на две категории – поездка с туроператором и самостоятельная.

"Если вы едете с туроператором, то рассчитывайте на 1000-1200 гривен за день. Если же вы планируете ехать на неделю, рассчитывайте до десяти тысяч гривен за человека – это с проездом, жильем, питанием и экскурсионной программой, – поделилась менеджер по внутреннему туризму. – Если все планировать самостоятельно, то бюджет можно сократить до семи тысяч гривен".

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/ Фото: Pinterest

А еще – внимание! По прогнозам, с приходом лета отдых у моря в Украине по сравнению с прошлогодними расценками подорожает минимум на 20%. Но на море можно будет отправиться и за границу.

"Сегодня известно, что весной и летом будут доступны Турция, Черногория, Хорватия, Албания, Египет и Грузия, – рассказывает эксперт в программе "Ранок з Україною". – Более экзотические направления без тестов на COVID-19 – это Доминикана, Мексика, Танзания, Арабские Эмираты и Мальдивы, которые сейчас очень популярны".

Цены на отдых за рубежом пока остаются стабильными. Несмотря на коронавирус и карантин, в режиме ожидания остается ряд стран. Рассматривают возможность открытия границ Испания, Греция и Кипр. А что касается путешествий по Украине, важно учитывать карантинное зонирование, чтобы не спланировать поездку в "красную" зону. Чтобы не остаться "у разбитого корыта" как при поездке за границу, так и по территории нашего государства, когда покупаете заранее путевку, смотрите, чтобы все рискованные моменты были прописаны в договоре.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, куда поехать на 8 Марта в Украине.