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Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 марта, 18:47

Ольга Козачок

Узнайте, как стирать пуховик в стиральной машинке

Как стирать пуховик дома и можно ли это делать в стиральной машине? Как правильно ухаживать за пуховиком, чтобы он не сбился, хорошо вычистился, посвежел и снова надежно грел вас своим нежным теплом и уютом? Такими вопросами задается каждая хозяйка. Ведь пуховик хорошо выглядит, прекрасно носится, но требует периодической чистки, как и любая другая вещь. Мы расскажем вам о главных правилах чистки этой модной и практичной верхней одежды.

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Кто-то не рискует забрасывать верхнюю одежду в стиральную машинку, боясь ее испортить. Кто- то несет вещи в химчистку. А кто-то, зажмурив глаза, решается на эксперименты, которые, к сожалению, иногда заканчиваются плачевно, и дорогая вещь превращается в комок ветоши.

Дело в том, что не каждый пуховик предназначен для машинной стирки. Поэтому перед тем как стирать пуховик, важно удостовериться, что эта процедура ему показана. Информацию читайте на этикетке изделия. Не используйте вещества, которые перечеркнуты в этикетке – они могут повредить вашей вещи.

Можно ли стирать пуховик в стиральной машине / Фото: Pinterest

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Как стирать пуховик в машинке: советы и лайфхаки

Смотрите видео: битва шуб и пуховика:

Напомним, ранее мы рассказывали, как постирать вещи без стиральной машины.

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Источник: Сегодня

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