Как сварить чечевицу, чтобы было действительно вкусно

Эти бобовые не нужно замачивать, а для лучшего вкуса добавьте лавровый лист

Чечевица – мощный источник растительного белка. Ее часто выбирают те, кто постоянно следит за фигурой, и те, кто обожает разнообразие в еде. Блюда из чечевицы – это вкусно всегда, эти бобовые со всем отлично сочетаются. А вот как приготовить чечевицу правильно, чтобы она на полную силу раскрыла свои вкусовые качества и отдала пользу – узнаем из этого материала.

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Вкус готовой чечевицы зависит от ее вида и конкретного времени варки

Зеленую и оранжевую чечевицу варите 18-20 минут

Коричневую чечевицу 20-25 минут

Черной чечевице нужно 25-30 минут

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Как правильно варить чечевицу: инструкция

Фото: Чечевица / Фото: Инстаграм Реклама

Промойте чечевицу на мелком сите под краном. Во время полоскания не забудьте удалить плохую чечевицу и мелкий мусор. Добавьте в кастрюлю четыре стакана воды и один стакан чечевицы. Добавьте лавровый лист. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до очень слабого кипения, накройте крышкой и продолжайте готовить. Время приготовления зависит от разновидности чечевицы (см. выше). При необходимости во время варки добавляйте немного кипятка, чечевица хорошо впитывает воду. Слейте воду после приготовления, уберите лавровый лист и можете приступать к последующему приготовлению: от супов-пюре до чечевицы с овощами.

Важные правила при приготовлении чечевицы

Не нужно замачивать чечевицу в отличие от фасоли или гороха. Чечевица более мелкая и быстрее готовится

После того, как вы довели чечевицу до кипения, уменьшите огонь до минимума. Обязательно следите за временем

Добавьте лавровый лист. Он придаст больше аромата крошечным бобовым

Солить чечевицу нужно только в конце готовки.

По материалам: Downshiftology.com

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