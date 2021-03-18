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Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция

18 марта, 11:49

Ирина Маслова

Варите овсянку на среднем огне, а специи и молоко добавляйте в конце

Казалось бы, что сложного в приготовлении овсянки? Залить водой, поставить на огонь, варить до готовности, приправить по вкусу. Ну не гречка же, ее то точно вкусно приготовить немного сложнее. Но с овсянкой тоже есть свои тонкости, ее действительно нужно уметь варить. Давайте узнаем, как приготовить по-настоящему вкусную овсяную кашу. Мы будем говорить об обычной овсянке, а не об овсяных хлопьях быстрого приготовления.

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Инструкция по приготовлению овсянки

/ Фото: freepik.com

Как правильно варить овсяную кашу?

Правильные пропорции 1:2. Например, на 100 граммов хлопьев берите 200 миллилитров воды. Сначала нужно довести воду до кипения, закинуть хлопья и помешивать венчиком. Делать это нужно аккуратно, не взбивать кашу. В горячей воде овсянка приготовится равномерно, а перемешивание даст нужную консистенцию.

Эксперты также советуют использовать для помешивания овсяной каши деревянную лопатку.

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Сколько нужно варить овсяную кашу?

10 минут. Иначе она переварится. Если варить кашу дольше, она теряет свою текстуру и даже вкус.

Когда лучше солить овсяную кашу?

Соль или сахар рекомендуют добавлять в процессе готовки. После того, как она приготовится, можно добавить нужное для вас количество соли, сахара или других приправ.

Рекомендации по приготовлению овсянки

По материалам: Вonappetit.com, Simplyrecipes.com.

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