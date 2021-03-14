"Как так можно?": Ксения Мишина сказала, что думает об участницах "Холостяка-11"

Ксения Мишина, которая стала первой украинской "Холостячкой" не смогла остаться в стороне и не прокомментировать новый сезон шоу "Холостяк". Напомним, в 11 сезоне девушки пытаются завоевать сердце харьковчанина Михаила Заливако.

Так, у себя в Instagram Мишина высказала все, что думает об участницах проекта. Она заявила, что ей больно и стыдно из-за поведения девушек.

"Холостячка" Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Если честно, в некоторые моменты я думала только одно: Ну как? Как так можно? Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности. Я как никто понимаю в чем суть проекта, что есть конкуренция, но все же", – возмутилась Мишина.

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Она написала, что во время просмотра "Холостяка" у нее были смешанные чувства, разные неоднозначные эмоции.

"Я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то, как жалостливо некоторые смотрели на Холостяка, а то, как они относились друг к другу... Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", – поделилась Ксения Мишина.

Актриса добавила, что хочет, чтобы все женщины были добрее и поддерживали друг друга.

Ранее сообщалось, что на шоу "Холостяк-11" пришла бывшая девушка умершего блогера Стужука.