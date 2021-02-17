Как уберечься от переохлаждения и обморожения: что категорически нельзя делать

С симптомами обморожения госпитализируют людей по всей Украине, и уже есть смертельные случаи. Как вовремя выявить пораженную зону и почему нельзя растирать этот участок ни спиртом, ни снегом, а что вместо этого стоит делать, рассказал семейный врач Виктор Сидоренко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Как происходит обморожение организма

Считается, что погодные условия с температурой ниже, чем 7 градусов по Цельсию уже могут вызвать проблемы со здоровьем. Переохлаждение организма может вызвать ряд заболеваний, самая банальная из которых – простуда. А одно из самых страшных – обморожение.

Организм человека работает так, что при замерзании согревает сначала внутренние органы, поэтому происходит отток крови из конечностей.

Переохлаждение не всегда можно почувствовать сразу / Фото: Pixabay

"Очень важными участками тела являются шея и голова, во вторую очередь – это дистальные части тела, такие как пальцы рук и ног, – рассказывает горный гид Андрей Ходеев. – Обморожение – коварная штука, потому что если ожог быстро ощущается, то обморожение не чувствуется вообще".

Что делать при обморожении

Симптомы могут появиться после нескольких часов или даже дней. А последствия этого могут быть очень опасными.

"На пораженном участке тела может на всю жизнь остаться недостаточность кровообращения, то есть поражаются сосуды, – объясняет семейный врач Виктор Сидоренко. – Время от времени нужно трогать кончик носа и ушную раковину. Дело в том, что так можно проверить чувствительность, если теряется чувствительность – это значит, что начинается обморожение. Также может быть небольшое ощущение покалывания".

Как избежать переохлаждения

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Для того чтобы переохлаждения не произошло, надо соблюдать несколько простых правил: ускорить движение или пойти вверх. Не меньшую роль в этом играет то, как человек одет.

Не следует одеваться в сто одежек / Фото: Depositphotos

"Одеваться следует многослойно, то есть одежда может состоять из 3, 4 или 5 слоев. Но они должны быть полноценными – между ними должен находиться воздух, который есть очень важным изолирующим материалом", – отметил семейный врач.

Какие методы категорически нельзя применять при обморожении

Если обморожение произошло, есть так называемые народные методы, которые категорически нельзя применять. Первый – это растирать пораженные участки снегом, а второй – растирать спиртом. Как вариант отогрева может быть вода комнатной температуры.

"Вы можете помыть руки или встать под душ, но подчеркиваю – душ должен быть чуть теплым, он ни в коем случае не должен быть горячим! Согреваться следует постепенно", – советует эксперт.

Это поможет телу постепенно отогреться и адаптироваться без лишнего вреда. Но медики советуют при покраснении вышеупомянутых участков тела обратиться в травмпункт или ожоговое отделение.

Какая польза холода на организм – смотрите видео:

Ране мы выясняли, что можно и чего нельзя делать в сильный мороз.