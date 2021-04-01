Как убрать царапины на лакированных туфлях: простой лайфхак с фото

Модные, эффектные, блестящие лакированные туфельки требуют особенно бережного ухода. Если на них появляется малейшая царапина, ее сразу становится видно, и они уже теряют свою привлекательность. Чтобы устранить этот дефект, есть простой лайфхак.
Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
Читайте также: Как почистить кожаную сумку: испытанный способ
Обычно модницы покупают туфли в комплекте с клатчем или другими аксессуарами, которые будут гармонировать друг с другом в гардеробе. А потому советуем вам при выборе лакированных туфель сразу приобрести лак для ногтей точно такого же цвета.
Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest
Он пригодится вам не только для нейл-дизайна, но еще и для быстрого и совершенно незаметного устранения малейшего дефекта на любимой обуви. А если у вас такой же пояс или сумочка – то и на них. Так вы всегда будете застрахованы от царапин и потертостей.
Как удалить царапины на лакированной поверхности: пошаговая инструкция
- Чтобы ликвидировать дефект на туфлях, предварительно очистите их от грязи и обезжирьте.
Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest
- Аккуратно нанесите кисточкой лак на царапину и дайте ему высохнуть.
Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest
- При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза.
Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest
- Этим способом можно замаскировать даже глубокие царапины, т.к. лак глубоко проникает и застывает в коже.
- Но не забывайте периодически контролировать и обновлять процедуру лакировки обуви, потому что лак со временем может постепенно слезать.
Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как чистить нубук.
Новости на эту же тему:Как почистить кожаную сумку: испытанный способ Как сделать мешок для стирки обуви своими руками: инструкция Как растянуть кожаную обувь: очень полезный лайфхак Как хранить зимнюю одежду: самое главное правило Как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта: проверенный лайфхак Как чистить замшевую обувь: эффективные советы