Как убрать царапины на лакированных туфлях: простой лайфхак с фото

Узнайте, как проще всего скрыть дефект на лакированной обуви, чтобы было незаметно

Модные, эффектные, блестящие лакированные туфельки требуют особенно бережного ухода. Если на них появляется малейшая царапина, ее сразу становится видно, и они уже теряют свою привлекательность. Чтобы устранить этот дефект, есть простой лайфхак.

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Обычно модницы покупают туфли в комплекте с клатчем или другими аксессуарами, которые будут гармонировать друг с другом в гардеробе. А потому советуем вам при выборе лакированных туфель сразу приобрести лак для ногтей точно такого же цвета.

Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest

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Он пригодится вам не только для нейл-дизайна, но еще и для быстрого и совершенно незаметного устранения малейшего дефекта на любимой обуви. А если у вас такой же пояс или сумочка – то и на них. Так вы всегда будете застрахованы от царапин и потертостей.

Как удалить царапины на лакированной поверхности: пошаговая инструкция

Чтобы ликвидировать дефект на туфлях, предварительно очистите их от грязи и обезжирьте.



Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest Аккуратно нанесите кисточкой лак на царапину и дайте ему высохнуть.



Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза.



Уход за лакированной обувью / Фото: Pinterest Этим способом можно замаскировать даже глубокие царапины, т.к. лак глубоко проникает и застывает в коже. Но не забывайте периодически контролировать и обновлять процедуру лакировки обуви, потому что лак со временем может постепенно слезать.

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