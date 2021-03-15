Как убрать отпечатки пальцев с мебели: народные методы

На мебели остаются отпечатки пальцев и другие пятна? А полироль не помогает. Да и химией злоупотреблять не очень хочется. Попробуйте методы, которые пользуются популярностью в народе – возможно что-то из них поможет именно в вашем случае.
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- Лайфхак 1. Мыло
Теплый раствор мыла или шампуня с водой – это, пожалуй, самый простой и популярный способ избавиться от жирных пятен и наиболее залапанных мест на мебели, особенно возле ручек. Смочите салфетку и обработайте загрязненное место. А затем протрите этот участок лоскутком фетра.
- Лайфхак 2. Масло
Растительное масло способно убрать загрязнение с мебели. Для этого смочите маслом ватный тампон и протрите пятно. Предварительно пятна можно посыпать мукой. А излишки масла затем хорошенько сотрите бумажной салфеткой.
- Лайфхак 3. Соль
Обычная соль также может помочь убрать нежелательные пятна с мебели. Смочите тампон в смеси соли с растительным маслом и потрите пятно – оно должно исчезнуть.
- Лайфхак 4. Картошка
Народный метод очистки от пятен – это кусочек сырой картофелины. Свежим срезом корнеплода нужно натереть проблемное место.
- Лайфхак 5. Уксус
Считается, что 9%-й уксус хорошо помогает побороть стойкие пятна на мебели. Раствор нужно немного подогреть, нанести на салфетку и обработать проблемную зону. А придать блеск поверхности можно с помощью прозрачного обувного крема.
- Лайфхак 6. Рассол
Аналогичное народное средство – это рассол квашенной капусты, ферменты которой способны устранить загрязнения на полированной мебели. А если вы хотите добавить плоскости блеска, используйте для нанесения рассола кусочек натуральной кожи.
И еще один важный лайфхак. Какое бы средство вы ни взяли для чистки мебели, важно также правильно выбрать салфетку. Слишком жесткий материал с твердым краем может не помочь, а наоборот – навредить, поцарапав лакированную поверхность. Так что, если уж вы купили дорогую мебель, не экономьте на качественных салфетках.
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