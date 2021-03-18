Как ухаживать за сухой кожей в период межсезонья — отвечает косметолог

Заменить питательные средства на увлажняющие, пока кожа не придет в норму

Из-за резкого перепада температур в период перехода из зимнего сезона в весенний, даже самая здоровая кожа сталкивается с сухостью, ощущением стянутости кожи, шелушением, реже — раздражением и покраснением. Кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова поделилась тем, как спасти кожу лица в межсезонье.

Почему возникает сухость кожи?

Сухость кожного покрова — это не столько недостаток влаги, сколько дефицит липидов в кожном сале. Липиды — это жиры, которые поступают в организм с пищей и могут синтезироваться в печени. Например, холестерин и триглицериды — это тоже липиды.

Без понимания базы биологических процессов в организме, девушки начинают действовать внешне, а не изнутри, и чрезмерно ухаживают за кожей. Увлажняют ее всем, где написано слово hydra, а эффекта нет. Напротив, раздражение лишь усиливается.

Как ухаживать за сухой кожей в период межсезонья / Фото: Depositphotos

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Первые правила спасения кожи в межсезонье:

Не умываться горячей водой, только теплой;

Применять витамины и бады по показаниям;

Обязательно увлажнять воздух и проветривать помещение;

Очищать лицо только деликатными средствами, даже если ранее кожа не была чувствительной;

Заменить питательные средства на увлажняющие, пока кожа не придет в норму;

Наносить увлажняющие средства и SPF защиту за час до выхода из дома для полного впитывания.

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Что ни в коем случае нельзя делать при шелушении кожи?

Идти к косметологу на пилинг, потому что можно получить глубокое раздражение и ожог. Если ваш косметолог согласится делать эту процедуру в таком состоянии кожи, стоит задуматься о квалифицированности специалиста. Стоит также воздержаться от использования скрабов, так как в такой период нужно отказаться от агрессивных методов воздействия на кожу. Не наносить декоративную косметику или минимизировать ее использование.

Важное примечание: увлажняющие кремы — это не про суперувлажнение, гиалуроновую кислоту и glow-эффекты. Это профессиональная космецевтика, направленная на питание изнутри, которую нужно подбирать под запрос и тип кожи.

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