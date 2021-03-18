Как ухаживать за сухой кожей в период межсезонья — отвечает косметолог

Из-за резкого перепада температур в период перехода из зимнего сезона в весенний, даже самая здоровая кожа сталкивается с сухостью, ощущением стянутости кожи, шелушением, реже — раздражением и покраснением. Кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова поделилась тем, как спасти кожу лица в межсезонье.
Почему возникает сухость кожи?
Сухость кожного покрова — это не столько недостаток влаги, сколько дефицит липидов в кожном сале. Липиды — это жиры, которые поступают в организм с пищей и могут синтезироваться в печени. Например, холестерин и триглицериды — это тоже липиды.
Без понимания базы биологических процессов в организме, девушки начинают действовать внешне, а не изнутри, и чрезмерно ухаживают за кожей. Увлажняют ее всем, где написано слово hydra, а эффекта нет. Напротив, раздражение лишь усиливается.
Первые правила спасения кожи в межсезонье:
- Не умываться горячей водой, только теплой;
- Применять витамины и бады по показаниям;
- Обязательно увлажнять воздух и проветривать помещение;
- Очищать лицо только деликатными средствами, даже если ранее кожа не была чувствительной;
- Заменить питательные средства на увлажняющие, пока кожа не придет в норму;
- Наносить увлажняющие средства и SPF защиту за час до выхода из дома для полного впитывания.
Читайте также: Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог
Что ни в коем случае нельзя делать при шелушении кожи?
- Идти к косметологу на пилинг, потому что можно получить глубокое раздражение и ожог. Если ваш косметолог согласится делать эту процедуру в таком состоянии кожи, стоит задуматься о квалифицированности специалиста.
- Стоит также воздержаться от использования скрабов, так как в такой период нужно отказаться от агрессивных методов воздействия на кожу.
- Не наносить декоративную косметику или минимизировать ее использование.
Важное примечание: увлажняющие кремы — это не про суперувлажнение, гиалуроновую кислоту и glow-эффекты. Это профессиональная космецевтика, направленная на питание изнутри, которую нужно подбирать под запрос и тип кожи.
Как правильно ухаживать за губами – смотрите видео:
Ранее мы выяснили, как правильно выбрать помаду и уход за губами весной: 4 полезных совета.
Новости на эту же тему:Как перестать есть жирную и вредную пищу — ученые нашли ответ Апельсиновый сок сохраняет мозг и тормозит деменцию – ученые Как правильно выбрать помаду и уход за губами весной: 4 полезных совета Заболели коронавирусом во время отпуска за границей: как вернуть деньги за испорченный отдых