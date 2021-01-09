Как вернуть обоняние после коронавируса: отвечают врачи

Частичная или полная потеря обоняния и вкуса – одни из самых распространенных симптомов коронавируса. На их восстановление может потребоваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Как ускорить возврат привычных ощущений, рассказываем далее в материале.

Люди, переболевшие COVID-19, снова могу ощущать запахи и вкус спустя некоторое время. Так, Сергей Сторожук из Киева во время болезни мог съесть лук, и абсолютно не чувствовать его вкус. А Павел из Ужгорода вылечился от "ковида" за две недели, но без запахов живет уже три месяца.

Эльвина Сеитбуллаева, Руслан Альмухамедов. Новости "Сегодня", телеканал "Украина". Видео: Сегодня

"Под елку я получил новые духи, но я никак не могу отличить от тех, которые были до этого... Совершенно ничего не чувствую", – говорит Павел Величко.

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Медики заметили – те, кто потерял чутье, COVID-19 перенесли в легкой форме. Восстанавливается же каждый человек по-разному.

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Оказывается, есть методы медикаментозного возвращения вкуса и обоняния – но пить таблетки по своему усмотрению не стоит.

"У каждого препарата есть побочные явления... я рекомендую даже витамины без назначения врача не принимать", – говорит врач Юлия Расюк.

Сам механизм потери обоняния пока не исследован. Врачи просят пациентов не стимулировать нос резкими запахами, чтобы не повредить слизистую.

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