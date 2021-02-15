Как Виктор Ющенко восстанавливал лицо после отравления – ответ пластического хирурга

Во время предвыборной кампании в 2004 году Виктор Ющенко оказался на волоске от смерти, когда был отравлен диоксином. За жизнь президента боролась целая команда врачей, среди которых – пластический и реконструктивный хирург Ростислав Валихновский, который также помог похудеть Потапу.
В интервью в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" хирург рассказал, как помог президенту восстановить внешний вид.
Ростислав был личным врачем Виктора Ющенко на протяжении пяти лет. После того как в начале сентября 2004 года Виктор Ющенко был отравлен, помимо медикаментозного лечения ему пришлось пережить множество операций на лице. Их делал Ростислав Валихновский.
"Это очень ответственно", – признался хирург.
Всего президенту сделали 27 операций! Но из-за отравления у Виктора Ющенко и после лечения возникали внезапные проблемы со здоровьем. Хирург вспомнил, как у президента случился приступ мерцательной аритмии. Ростиславу удалось купировать до приезда кардиологов.
Врач признался, что гордится тем, что работал с президентом.
Подробнее смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":
Ранее внучка Виктора Ющенко прокомментировала слухи о пластической операции.
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