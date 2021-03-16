Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь

Идеально засоленной рыбе на столе всегда рады. Если вы хотите разнообразить свой рацион и вместо жаренной и запеченной съесть соленой рыбы – ниже найдете рецепты, как правильно, быстро и вкусно это сделать. Совсем немного ее можно съесть и на ужин, если нужно быстро его приготовить.
В календаре праздников на март найдете идеи для небанальных подарков на весь месяц.
Как засолить скумбрию
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт.;
- Вода – 0,5 л;
- Соль – 2 ст. л.;
- Уксус 6% – 10 ч. л.;
- Лавровый лист – 2 шт.;
- Перец душистый – 5 шт.;
- Перец черный горошком – 10 шт.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Масло растительное – 3 ст. л.
Способ приготовления
- Скумбрию разморозить, распотрошить и нарезать на кусочки шириной не более двух сантиметров.
- В воде комнатной температуры растворить соль и добавить уксус. Куски рыбы сложить в емкость. Пересыпать специями и залить рассолом.
- Оставить на 10-12 часов. Утром добавить лук и растительное масло.
Как засолить красную рыбу
Ингредиенты на 1 кг рыбы
- Крупная соль – 2 ст. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Лимонный сок – 1 ст. л.;
- Коньяк – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Подготовить филе рыбы для рассола.
- Смешать все ингредиенты для рассола. Сложить рыбу в контейнер, залить рассолом, перемешать.
- Для слабосоленого посола хватит 1-2 дней, для более крепкого – 4 дня. Чтобы остановить процесс засолки, нужно слить остатки рассола из емкости.
Как засолить свежую сельдь
Ингредиенты на две рыбы
- Вода – 1 литр;
- Соль – 3-4 ст. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Кориандр – 1 ст. л.;
- Душистый перец – 10 шт.;
- Черный перец – 6 шт.;
- Гвоздика – 5 шт.;
- Лавровый лист – 3 шт.
Способ приготовления
- В кипящую воду выложить все ингредиенты для рассола, кипятить 5 минут.
- Охладить рассол и залить им подготовленную рыбу.
- Дать постоять при комнатной температуре пару часов, а затем убрать в холодильник на несколько дней.
Здесь узнаете, какие сезонные фрукты и овощи нужно покупать в марте.