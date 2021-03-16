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Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь

19 марта, 11:53

Ирина Маслова

Понадобится совсем немного времени – и вкусная рыба окажется на вашем столе

Идеально засоленной рыбе на столе всегда рады. Если вы хотите разнообразить свой рацион и вместо жаренной и запеченной съесть соленой рыбы – ниже найдете рецепты, как правильно, быстро и вкусно это сделать. Совсем немного ее можно съесть и на ужин, если нужно быстро его приготовить.

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Как засолить скумбрию

Фото: instagram.com/elenin_blog/

Ингредиенты

  1. Скумбрия – 2 шт.;
  2. Вода – 0,5 л;
  3. Соль – 2 ст. л.;
  4. Уксус 6% – 10 ч. л.;
  5. Лавровый лист – 2 шт.;
  6. Перец душистый – 5 шт.;
  7. Перец черный горошком – 10 шт.;
  8. Лук репчатый – 1 шт.;
  9. Масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Скумбрию разморозить, распотрошить и нарезать на кусочки шириной не более двух сантиметров.
  2. В воде комнатной температуры растворить соль и добавить уксус. Куски рыбы сложить в емкость. Пересыпать специями и залить рассолом.
  3. Оставить на 10-12 часов. Утром добавить лук и растительное масло.

Как засолить красную рыбу

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Фото: Фото: instagram.com/evgeny_epifantsev/

Ингредиенты на 1 кг рыбы

  1. Крупная соль – 2 ст. л.;
  2. Сахар – 1 ст. л.;
  3. Лимонный сок – 1 ст. л.;
  4. Коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Подготовить филе рыбы для рассола.
  2. Смешать все ингредиенты для рассола. Сложить рыбу в контейнер, залить рассолом, перемешать.
  3. Для слабосоленого посола хватит 1-2 дней, для более крепкого – 4 дня. Чтобы остановить процесс засолки, нужно слить остатки рассола из емкости.

Как засолить свежую сельдь

Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Ингредиенты на две рыбы

  1. Вода – 1 литр;
  2. Соль – 3-4 ст. л.;
  3. Сахар – 1 ст. л.;
  4. Кориандр – 1 ст. л.;
  5. Душистый перец – 10 шт.;
  6. Черный перец – 6 шт.;
  7. Гвоздика – 5 шт.;
  8. Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления

  1. В кипящую воду выложить все ингредиенты для рассола, кипятить 5 минут.
  2. Охладить рассол и залить им подготовленную рыбу.
  3. Дать постоять при комнатной температуре пару часов, а затем убрать в холодильник на несколько дней.


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