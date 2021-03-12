Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

Узнайте, кому из знаков зодиака следует быть особенно осторожными в период новолуния

13 марта произойдет новолуние, которое пройдет в знаке Рыб. Астрологи говорят, что это будет удивительный день, когда молодая луна будет в соединении с Нептуном и Венерой. Новолуние – мощный энергетический день, который сильно влияет на людей. Какие знаки зодиака будут под ударом, а каким можно расслабиться – далее в материале.

Если кому-то в это день будет грустно или одиноко – поддержите его и подарите что-то приятное. Это здорово поднимет настроение не только тому, кому вы сделаете презент, а и вам самим. Можете выбрать какой-то не банальный подарок из нашего календаря подарков на март.

Овен

У вас получится реализовать даже самые заветные мечты. Новолуние окажет на вас положительное влияние, поэтому воспользуйтесь удачей сполна.

Телец

Чтобы день прошел продуктивно и даже удачно, вам важно спланировать свой день с самого утра. А вот новолуние повлияет на вас интересным образом – вы захотите потратить немного денег и сможете сделать только нужные и правильные покупки. Такое бывает не всегда – пользуйтесь этим!

Близнецы

Тяжелый и напряженный сегодня будет день у Близнецов. Вы будете неуверенными в себе, несобранным и будете постоянно все забывать. Старайтесь не принимать никаких важных решений, чтобы избежать серьезных ошибок.

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Рак

В новолуние у вас появится так много сил и энергии, что ее необходимо будет быстро выплескивать и направлять в правильное русло. Удачный день, чтобы настроиться на позитив и тем самым притянуть его в свою жизнь.

Лев

Новолуние вас не пощадит, Львы. Вас ожидают резкие перемены в жизни, к которым вы не всегда будете готовы. Запаситесь терпением и вам будет легче пережить этот период.

Дева

Астрологи советуют Девам в новолуние быть предельно аккуратными и внимательными. Вы можете не заметить что-то важное и упустить что-то ценное.

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Весы

Идеальное занятие 13 марта – планирование своего светлого будущего. Полнолуние позитивно повлияет на судьбу и удачу Весов.

Скорпион

Сегодня вы будете погружены в свои мысли и желания, а новолуние поможет вам во всем разобраться. Судьбоносная встреча может произойти во второй половине дня.

Стрелец

Не пытайте игнорировать других людей или пытаться кого-то в чем-то переубедить. Занимайтесь собой и приведите в порядок мысли. Не злоупотребляйте алкоголем.

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Козерог

Новолуние поможет вам встретить свою любовь! Романтика, нежность, любовь и счастье вам сегодня обеспечены.

Водолей

Не пытайтесь как-то кардинально изменить свою судьбу. Лучше займитесь чем-то интересным, необычным и новым для вас в плане досуга или хобби.

Рыбы

В это новолуние вы будете на коне и легко привлечете в свою жизнь позитивные мысли, а затем и действия. Идеальное время, чтобы воплотить заветные мечты в реальность.

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