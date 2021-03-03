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Как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без

3 марта, 15:05

Владимир Грисюк

Чудесные внешние трансформации просто невозможно представить без фильтров и эффектов

Иногда нам кажется, что в Instagram просто не существует некрасивых людей. Все очень красивые, молодые, стройные, стильные и отдохнувшие. Конечно, все эти чудесные внешние трансформации просто невозможно представить без фильтров и эффектов в Photoshop.

На знак протеста пользовательницы TikTok даже устроили небольшой флешмоб, в котором сравнили то, как они выглядят в сети и в реальной жизни.

Девушки призывают других юзеров не врать самим себе и не стесняться природных данных. И самое главное – относиться ко всему с иронией!

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1. Неужели это один и тот же человек?

Фото: emelialee

2. Я в Instagram и в реальной жизни

Фото: annalicexoxo

3. Совершенно разные люди

Фото: weronikajagus

4. Она, наверное, получила диплом по фильтрам в Instagram

Фото: ellaannalinneacarlsson

5. Ожидание и реальность

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Фото: dandelionmonster98

6. Магия макияжа

Фото: urvirtualwaifu

7. Макияж меняет людей

Фото: definitely a catfish

8. У нее хватило смелости показать это в Сети

Фото: kittynewcomb

9. Вот это да!

Фото: bbrummett1

10. Два разных человека

Фото: justinavalentine

Напомним, ранее мы рассказывали о красотках, которые показали свои проблемные лица без фотошопа.

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Кроме этого, мы опубликовали фото 12 девушек, которых просто не узнать без косметики.

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Источник: tiktok.com/@ellaannalinneacarlsson

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