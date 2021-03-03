Как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без

Иногда нам кажется, что в Instagram просто не существует некрасивых людей. Все очень красивые, молодые, стройные, стильные и отдохнувшие. Конечно, все эти чудесные внешние трансформации просто невозможно представить без фильтров и эффектов в Photoshop.
На знак протеста пользовательницы TikTok даже устроили небольшой флешмоб, в котором сравнили то, как они выглядят в сети и в реальной жизни.
Девушки призывают других юзеров не врать самим себе и не стесняться природных данных. И самое главное – относиться ко всему с иронией!
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1. Неужели это один и тот же человек?
2. Я в Instagram и в реальной жизни
3. Совершенно разные люди
4. Она, наверное, получила диплом по фильтрам в Instagram
5. Ожидание и реальность
6. Магия макияжа
7. Макияж меняет людей
8. У нее хватило смелости показать это в Сети
9. Вот это да!
10. Два разных человека
Напомним, ранее мы рассказывали о красотках, которые показали свои проблемные лица без фотошопа.
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Кроме этого, мы опубликовали фото 12 девушек, которых просто не узнать без косметики.
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