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Как выбрать полезные овощи в "не сезон": их точно не нужно искать на рынке

11 марта, 18:15

Анна Ковпак

Цена не всегда влияет на качество продукта

Оказывается, именно в замороженных овощах, а не в привозных тепличных сохраняется максимум витаминов. Но, чтобы их получить, нужно уметь правильно выбирать этот продукт. На что следует обратить внимание перед покупкой такого продукта, рассказал шеф-повар Артем Уразаев в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Весна пришла, а к летнему урожаю еще далеко. Казалось бы, сегодня можно приобрести свежие овощи в любое время года, однако эксперты уверяют – лучше покупать замороженные овощные смеси. Дело в том, что замораживают исключительно спелые в сезон овощи, а это значит, что они будут очень вкусные и с максимальным содержанием витаминов.

Как выбрать полезные овощи в "не сезон" / Фото: Depositphotos

"Если говорить о микроэлементах и витаминах, то при правильной заморозке в овощах их сохраняется до 80-90%", – поделился шеф-повар Артем Уразаев.

Такое замораживание продлевает их жизнь на срок от шести до восемнадцати месяцев.

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А пищевой технолог дала несколько советов, как проверить качество замороженных овощных смесей:

И помните, цена не всегда влияет на качество продукта. Главное – с ответственностью относиться к выбору и отдать предпочтение качественному продукту, который будет вам по вкусу.

Что важно знать про овощные смеси – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что есть, чтобы не волноваться.

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Источник: Сегодня

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