Как вырастить овощи из очистков: познавательный лайфхак

Множество овощей можно снова вырастить даже после их съедания: узнайте какие и как

Не спешите выбрасывать очистки, потому что из них, словно птица Феникс из пепла, могут возродиться новые плоды. Для этого вам понадобится немного грунта, воды, терпения и любопытства. Как это сделать, читайте в нашей статье.

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Какие овощи и зелень можно возродить из очисток? Вот список:

Салат латук. Воткните кочерыжку в грунт, поставьте его на свет и регулярно поливайте. Вскоре вы увидите свежие листочки, которые по мере их появления можно срезать и использовать в пищу.

Воткните кочерыжку в грунт, поставьте его на свет и регулярно поливайте. Вскоре вы увидите свежие листочки, которые по мере их появления можно срезать и использовать в пищу. Лук-порей. Он и так достаточно часто выпускает зеленые перья. Срезанную часть луковицы со стороны корешков посадите в грунт и полейте.

Он и так достаточно часто выпускает зеленые перья. Срезанную часть луковицы со стороны корешков посадите в грунт и полейте. Лук-шалот. Как и все луковичные, этот лук легко выращивать в банке с водой. Пусть вода покрывает его не полностью. Вскоре появятся зеленые перья.

Из очистков можно вырастить новые овощи / Фото: Pinterest

Чеснок. Если заметили ростки на зубках чеснока, поместите его в воду и регулярно меняйте. Вскоре вы сможете использовать зеленые перышки в еду.

Если заметили ростки на зубках чеснока, поместите его в воду и регулярно меняйте. Вскоре вы сможете использовать зеленые перышки в еду. Базилик. Срезанный с базилика стебель поставьте в воду, которую следует регулярно освежать. Вскоре вы дождетесь появления корней, после чего растение можно высадить в грунт.

Срезанный с базилика стебель поставьте в воду, которую следует регулярно освежать. Вскоре вы дождетесь появления корней, после чего растение можно высадить в грунт. Сельдерей. Поместите кочерыжку во влажную салфетку и дождитесь появления листочков. А затем ее можно высаживать в землю.

Поместите кочерыжку во влажную салфетку и дождитесь появления листочков. А затем ее можно высаживать в землю. Морковь. Конечно, из ботвы не вырастет целая морковка, но вот молодая сочная зелень отлично подойдет в салаты. Используя морковь, отрежьте несколько сантиметров верхушки и погрузите срезанный конец в воду. Примерно через неделю у вас появится зелень.

Конечно, из ботвы не вырастет целая морковка, но вот молодая сочная зелень отлично подойдет в салаты. Используя морковь, отрежьте несколько сантиметров верхушки и погрузите срезанный конец в воду. Примерно через неделю у вас появится зелень. Свекла. То же касается и свеклы. Молодую ботву можно добавлять в зеленые весенние салаты и борщи – получится витаминная добавка.

То же касается и свеклы. Молодую ботву можно добавлять в зеленые весенние салаты и борщи – получится витаминная добавка. Картофель. Когда чистите картофель, срезайте побольше те части, которые содержат "глазки", особенно проросшие. А затем просто высадите их в контейнер с грунтом.

Когда чистите картофель, срезайте побольше те части, которые содержат "глазки", особенно проросшие. А затем просто высадите их в контейнер с грунтом. Топинамбур. Еще один корнеплод, который по размножению очень похож на картофель, только растет быстрее и лучше. Главное, чтобы в очистках присутствовали "глазки". Земляную грушу обычно высаживают на огороде, но его также можно вырастить и на балконе.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.