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Как вырастить овощи из очистков: познавательный лайфхак

6 апреля, 12:13

Ольга Козачок

Множество овощей можно снова вырастить даже после их съедания: узнайте какие и как

Не спешите выбрасывать очистки, потому что из них, словно птица Феникс из пепла, могут возродиться новые плоды. Для этого вам понадобится немного грунта, воды, терпения и любопытства. Как это сделать, читайте в нашей статье.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Какие овощи и зелень можно возродить из очисток? Вот список:

Из очистков можно вырастить новые овощи / Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

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