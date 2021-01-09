Как взять животное из приюта: история одного киевлянина (видео)

Бездомных животных – в каждый дом! И хотя пока это только мечта, но прогресс очевиден: по данным Киевской городской администрации, в прошлом году киевляне приютили более семисот кошек и собак.

Культура адопции, то есть приспособления бездомных животных в семьи, очень популярна за рубежом и только набирает обороты у нас. Например, герой нашей сегодняшней истории решил взять кошку после совета таксиста.

Ольга Михалюк, Александр Павленко, Новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

Киевлянин Ярослав хотел познакомиться с Клео. Фотографию этой кошки ему показала знакомая, которая знала, что парень мечтает о домашнем любимце.

Волонтеры нашли Клео с разбитой головой и буквально вытащили с того света. Три дня она была нестабильна, а потом пошла на поправку.

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Но пока Ярослав внимательно слушал историю Клео, к нему пришла другая киса – Ария. Она сразу разглядела в нем будущего хозяина.



"В основном всегда приходят за одним, а выбирают другого. Не мы выбираем – животные выбирают", – говорят волонтеры приюта.

Готовность заботиться, вкусно кормить и гладить кошку Ярослав свидетельствует письменно. На подписании документов об ответственности владельцев настаивают волонтеры. Говорят, готовы забрать животное обратно, если не сложится. Главное, чтобы питомца не обижали.

Ранее ученые рассказали, сколько раз необходимо кормить кота в день.