Как за пять секунд проверить, смотрит ли человек порно

Популярный TikTok-блогер Халиль Абдулла показал самый простой способ, как проверить, смотрит ли человек порно. Парень включает мелодию, играющую в начале роликов порносайта Pornhub.

Любопытно, что в скетче Абдуллы музыка из заставки Pornhub плавно переходит в подобную по звучанию песню Redbone Чайлдиша Гамбино. По сюжету, блогер таким образом обманывает родственника, который врывается в его комнату, заслышав знакомые звуки из порно.

Этот забавный трюк начали использовать и другие пользователе Сети – таким образом был запущен новый флешмоб.

Последователи Абдуллы включают микс в компании близких и записывали на видео их реакцию. Подобные ролики набирают миллионы просмотров!

Некоторым хватало пяти секунд, чтобы узнать мелодию из порнофильмов.

Важный момент: не все родственники, среагировавшие на заставку Pornhub, могут считаться знатоками порно. Некоторые из них могли инстинктивно поднять голову, услышав громкие звуки.

Бонусное видео. Такого вообще никто не ожидал

Напомним, ранее девушки с нестандартными носами запустили новый челлендж. Кроме этого, Трамп "вдохновил" ЛГБТ-сообщество на флешмоб. Теперь гей-пары массово публикуют свои снимки.